A ognuno il suo segnaposto, un centrotavola raffinato, la tovaglia delle feste e le immancabili uova tradizionali: la tavola di Pasqua elegante è la più bella, può essere decorata in vari stili e con idee originali.

Elegante, infatti, non vuol dire certo banale. Se si opta per la tradizione, sono tante le decorazioni pasquali ispirate alla primavera e alla Pasqua stessa, mentre uno stile più moderno può portare in tavola le tendenze del design.

Da evitare, naturalmente, le declinazioni più “bambinesche” di centrotavola e portatovaglioli. In ogni caso ricordate, come per l’abbigliamento vale il motto “Less is more”: dunque, prima che arrivino gli ospiti, guardate la tavola e togliete qualcosa!

Vediamo, ora, per non farci trovare impreparati all’arrivo della feste, stili e idee a cui ispirarsi per la tavola pasquale elegante.

Tavola di Pasqua elegante: gli stili

Si fa presto a dire elegante: sono tantissimi gli stili tra cui scegliere, tutti eleganti, da scegliere e da abbinare alla propria personalità, con cui declinare tutti gli elementi per apparecchiare la tavola di Pasqua, dalla tovaglia ai tovaglioli, dalle stoviglie ai piatti, dai piatti di portata ai centrotavola passando per bicchieri e segnaposto.

Abbiamo scelto 4 tra gli stili per apparecchiare la tavola di Pasqua elegante più in voga.

Stile fiabesco. Porcellane vintage, tovaglie della nonna, posate di ottone, elementi usciti come da un sogno, uova dai colori pastello e conigli di ceramica: questo stile è senza tempo, romantico, sempre in grado di stupire gli ospiti.

Stile minimal. Semplice e sofisticato al tempo stesso, fatto di pochi elementi di design e colori neutri, lo stile minimal accompagna i convitati con raffinatezza da una portata all’altra.

Stile country-chic. Pasqua vuol dire campagna, primavera, fiori, elementi naturali: il country-chic, nella sua versione più elegante, ma sempre allegra e briosa, si sposa perfettamente con questa festa. Importante la scelta dei materiali, che non devono mai sconfinare nel rustico… Altrimenti si cambia stile.

Stile monocromatico. Un solo colore, in tutte le sue sfumature, magari con una tinta a contrasto, può “invadere” una tavola di Pasqua originale. Scegliete tra i colori di tendenza più eleganti, of course.

Tavola di Pasqua elegante: le idee

Quali sono gli elementi per apparecchiare la tavola di Pasqua elegante? Ecco alcune idee da cui lasciarsi stupire.