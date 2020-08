Vestito di pizzo nero: con cosa si abbina?

Lungo, a tubino, con gonna a ruota, il vestito di pizzo nero è sempre sinonimo di eleganza, tanto da essere una delle opzioni preferite tra gli abiti da cerimonia e da cocktail: ma con cosa si abbina meglio tra giacche, scarpe, borse e accessori vari?

Il dubbio è lecito e molto più frequente di quanto si possa immaginare. Se, infatti, il tubino nero pensato da Coco Chanel è un modello di abito davvero facile da abbinare, il tessuto di pizzo complica il compito e si rischia facilmente un effetto sopra le righe con l’accessorio sbagliato.

Naturalmente non bisogna avere paura di acquistarlo o di sceglierlo per i propri outfit, perché si tratta di un capo davvero versatile. Per cerimonie, aperitivi e appuntamenti romantici è una certezza: chic, elegante e misterioso. Ecco i consigli della redazione capire con cosa si abbina il vestito di pizzo nero.

Vestito di pizzo nero: gli abbinamenti

Accessori neri

La scelta più semplice, con cui è impossibile sbagliare, gli accessori neri. Puntate su modelli classici, come pochette e décolleté a punta, magari con dettagli in oro. Altre opzioni molto valide e intriganti sono quelle di accessori laccati, per un effetto sensuale, oppure vintage, che con il pizzo sono sempre ideali.

Accessori cipria

Il color cipria è senz’altro il più adatto a illuminare un abito in pizzo nero. Sceglietelo per borsa a mano e sandali con il tacco alto, nella declinazione che più si addice al sottotono della vostra pelle: rosato per chi ha il sottotono freddo, beige per quello caldo.

Accessori da colori neutri

Oltre al nero e alla cipria, considerato a ragione uno dei nuovi neutri, tutti questi colori “scarichi” si abbinano bene a vestito in pizzo nero, dal bianco al marrone, cuoio compreso per gli abiti più bohémien, passando per la fantasia leopardata.

Accessori oro

Gli accessori in oro sono i più adatti per sottolineare il lato luxury, prezioso, vibrante, nonché barocco, dell’abito di pizzo. Importante, ovviamente, non esagerare. Come? Per esempio con scarpe oro optate per una borsa nera con solo dettagli dorati.

Accessori rossi

Il rosso, ma anche tutte le sue varianti, come il vinaccia, si sposano molto bene con il pizzo nero. L’invito è sempre lo stesso: meglio non esagerare e puntare su dettagli eleganti e sobri.

Chiodo di pelle

Il vestito di pizzo nero corto o longuette regala un’insospettabile allure rock se si completa il look con un chiodo di pelle. Per questo abbinamento, chiaramente, ci vuole anche l’occasione giusta, che deve essere informale.

Giacca in eco fur

Un’altra alternativa alla classica giacca, in inverno, è la eco pelliccia, da scegliere nei colori che si abbinano bene al pizzo nero: neutri, cipria o, perché no, animalier. La giacca deve essere corta con un abito corto o midi, può essere più lunga in caso di vestito lungo.

Gioielli

A completare il look, dopo la giacca se necessaria, e borsa e scarpe, ci sono i gioielli. Collane, orecchini e bracciali non devono mai essere troppo vistosi, vista la natura già importante del pizzo. Avrete già capito che l’ora è da preferire all’argento, in pezzi dal gusto elegante ma minimal.