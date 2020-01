Victoria Beckham: cosa mangia e quanto si allena per avere un fisico perfetto

Victoria Beckham, l’ex Spice Girl ormai diventata stilista ed imprenditrice di successo, continua a sfoggiare un fisico asciutto e longilineo nonostante sia madre di quattro ragazzi. La sua forma fisica è indubbiamente frutto di una costante attività fisica ma anche di una sanissima vita alimentare che comincia fin dal mattino.

La Beckham ha voluto svelare sul profilo Instagram i segreti della sua routine mattutina utilizzando una serie di stories che immortalano step by step tutto quello che prevede la colazione quotidiana. Si parte con due cucchiaini di aceto di mele biologico marcato Bragg che pare sia uno dei prodotti preferiti dalle star come Jennifer Aniston e Miranda Kerr. La bevanda vanta degli effetti benefici per la salute tra cui la riduzione dello zucchero nel sangue, l’uccisione dei batteri e la perdita di peso.

Si passa così ad una tazza di acqua calda unita a una spremuta di limone fresco che invece aiuta a migliorare la luminosità della pelle, a disintossicare il corpo e a favorire la digestione. Il terzo step prevede una colazione preparata accuratamente dalla figlia Harper di otto anni che comprende una deliziosa miscela di semi di chia, latte di mandorle e qualche lampone.

La routine non può che finire con qualche caffè espresso prima del consueto allenamento della durata di due ore. La stessa stilista ha affermato che sfrutta la sua sessione quotidiana di ginnastica per caricarsi prima di affrontare la giornata lavorativa: “Mi alzo, faccio metà dell’allenamento, porto i bambini a scuola, poi torno indietro e finisco l’allenamento prima di andare al lavoro. Mi alleno tutti i giorni, è il momento in cui riesco a pensare. Metto musica ad alto volume e ballo. In quelle due ore spengo il telefono, mi concentro su di me e libero la mente. Uso il tempo per ispirarmi e preparare la testa per la giornata“.