Will Smith sarà il padre di Venus e Serena Williams nel film King Richard (foto)

Will Smith vestirà i panni del padre di Venus e Serena Williams nel film King Richard. Smith sarà anche il produttore esecutivo. Il film racconterà la storia di Richard Williams, tennista e padre delle sorelle Williams campionesse di tennis, e di come abbia avviato le loro carriere nel mondo del tennis. Il longometraggio uscirà nelle sale a partire dal 25 novembre 2020.

Nel cast ci saranno Saniyya Sidney e Demi Singleton che interpreteranno Venus e Serena. La trama del film è incentrata sull’importanza della figura paterna e di come l’uomo abbia contribuito al lancio della loro carriera sportiva, dagli allenamenti sui campi pubblici a Compton, fino al titolo di campionesse. Secondo una leggenda metropolitana Richard insegnò i fondamenti del tennis seguendo le indicazioni contente in un manuale da tennis fai da te.

Negli ultimi giorni è stata confermata anche la partecipazione di Jon Bernthal che interpreterà Rick Macci. Macci è il coach che assieme a Richard Williams ha contribuito alla formazione e al successo delle due sorelle. La sceneggiatura del film è affidata a Zach Baylin, e secondo alcune voci, molto insistenti, Smith potrebbe essere il co-produttore.

Gli scatti trapelati mostrano Will Smith nei panni di Richard Williams, con indosso due completi da tennista in pieno stile anni novanta. La barba e i capelli dell’attore sono stati scuriti, per poter girare alcune scene ambientate durante i primi anni novanta. Pantaloncini rossi, maglietta, bianca e una giacca bianca a righe rosse, racchetta e bambine al seguito. Con questo film Will Smith omaggia una figura iconica del mondo del tennis. Richard Williams oggi ha 78 anni, e dopo una lunga carriera come coach e due ictus è parzialmente disabile.