Coda di rospo con verdure: secondo di pesce leggero

Condite la coda di rospo con sale, noce moscata macinata, un filo d'olio d'oliva; avvolgete il pesce con il prosciutto crudo affettato, ponete sopra un rametto di rosmarino e legate il tutto con lo spago da cucina. In una padella scaldate un paio di cucchiaiate d'olio e fate rosolare da tutte le parti a fiamma vivace la coda di rospo per un paio di minuti. Sfumate con il vino bianco e lasciatelo evaporare completamente. Mettete la coda di rospo in una teglia con i pomodorini e condite il tutto con il fondo di cottura e infornate per una decina di minuti a 200 gradi. Intanto lavate i peperoni e privateli dei seni e dei filamenti bianchi, sbucciate e tritate finemente gli scalogni e infine lavate e spuntate le zucchine; ora tagliate a julienne il peperone e le zucchine, mettete tutto in una padella con una cucchiaiata di olio e un pizzico di sale e lasciate cuocere per una decina di minuti. Tritate finemente le olive e in una ciotola emulsionatele con l'olio e l'aceto balsamico. Tagliate la coda di rospo a fette spesse e disponetele sul piatto di portata e conditele con la salsa di olive, guarnite con le verdure e con pomodorini. Date una bella macinata di pepe nero e servite in tavola.