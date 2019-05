La Regina di Spagna Letizia Ortiz e il Re Felipe hanno festeggiato 15 anni di matrimonio il 22 maggio. DireDonna vi vuole raccontare e ricordare i momenti più belli di questa storia d’amore che ha fatto sognare la Spagna e non solo.

Di certo le polemiche non sono mai mancate: la ex giornalista era divorziata, inizialmente è apparsa algida e distaccata, e sono noti i suoi conflitti con l’amatissima Regina Sofia. L’eleganza di Letizia Ortiz l’ha però resa una icona di stile, seguitissima e infine anche amata. Sempre al suo fianco, il Re Felipe, che non hai mai dubitato di lei. La coppia ha due figlie, le Principesse Leonor e Sopia.

Vediamo insieme i 10 momenti più belli di questi 15 anni di matrimonio di Letizia Ortiz e il Re Felipe di Spagna.

1. Il primo incontro

L’allora Principe Felipe incontra Letizia Ortiz, una nota giornalista già divorziata, nel 2002, ad una cena. Tutti notano una connessione tra loro, palpabile nelle foto e video del loro primo incontro, e i due diventano inseparabili.

2. Il fidanzamento ufficiale

Solo un anno dopo l’incontro, il 1° novembre 2003, Letizia Ortiz e il Principe Felipe annunciano il loro fidanzamento ufficiale e le loro imminenti nozze. La coppia posa per i fotografi presso il palazzo di El Pardo, tra sorrisi e tenerezze.

3. Il matrimonio reale

Letizia Ortiz e Felipe di Spagna si sposano il 22 maggio 2004, due anni dopo essersi conosciuti. La cerimonia, alla presenza dei reali di tutta Europa e di vari capi di Stato, si svolge nella cattedrale Santa María la Real de La Almudena di Madrid. Letizia diventa Principessa delle Asturie, titolo oggi della figlia Leonor.

4. Nasce Leonor, la prima figlia

Il 31 ottobre 2005 Letizia Ortiz e il Principe Felipe diventano genitori di Leonor. La piccola viene battezzata il 14 gennaio 2006 nella Basilica Atocha di Madrid. Leonor sarà la futura Regina di Spagna.

5. Nasce Sofia, la seconda figlia

Il 29 aprile 2007 nasce Sofia, la seconda figlia dei Reali di Spagna, che prende il nome dalla nonna, la Regina Sofia. Il 15 luglio dello stesso anno la Principessa viene battezzata nei giardini del palazzo Zarzuela Madrid.

6. 10 anni di matrimonio

Letizia Ortiz e il Principe Felipe festeggiano 10 anni di matrimonio con una serie di scatti di famiglia, nella tranquillità del loro giardino, insieme alle figlie Leonor e Sofia.

7. Felipe viene incoronato Re

Il 19 giugno 2014 Felipe VI diventa il nuovo Re di Spagna. Suo padre, il Re Juan Carlos, abdica dopo 39 anni di regno. Letizia Ortiz diventa così la Regina di Spagna. La coppia si abbraccia e si bacia per tutto il tempo sulla balconata dopo l’incoronazione.

8. Niente crisi, solo abbracci

Nel 2015, nonostante le voci di una possibili crisi di coppia, dovuta a Letizia apparentemente sempre più capricciosa e in conflitto con la Regina Sofia, la Ortiz e il Re Felipe non perdono occasione per mostrare la loro unione, non nascondendo momenti di tenerezza in pubblico.

9. Le visite di stato, mano nella mano

Il 2018 è stato un anno pieno di impegni per Letizia Ortiz e il Re Felipe, tra visite di Stato e il primo discorso pubblico di Leonor durante la Festa Nazionale. La coppia, inseparabile, affronta tutto sempre mano nella mano, come in occasione della visita del Presidente del Messico Enrique Pena Nieto.

10. Le cartoline di Natale

Come affrontare al meglio il 2019? Ovviamente tutti insieme. Dopo la pace fatta con la Regina Sofia, pare che Letizia ci tenga molto a tenere unita la sua famiglia. E come ogni reale di rispetto anche in Spagna viene creata la cartolina natalizia della Royal Family. Ecco così Letizia, Felipe, Leonor e Sofia posare durante una gita in montagna.