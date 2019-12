Come abbinare il cappotto nero

Impossibile non avere almeno un cappotto nero nel guardaroba invernale: vero must have non conosce il passare delle mode e permette abbinamenti sempre nuovi e diversi.

Una regola generale vorrebbe che a cappotto lungo si abbinasse vestito corto e con cappotto corto stia bene un abito corto. Motivo presto spiegato: per allungare la silhouette è fondamentale creare meno tagli ottici possibili.

A parte questo, i diversi modelli di paletot, doppiopetto, a vestaglia, a un bottone, trequarti o a mantella, sono tutti di gran moda in questo Autunno-Inverno 2019/2020 così da poter creare outfit da giorno e look da sera in gran quantità.

Ecco qualche tipo della redazione per aiutarvi su come vestire in abbinamenti perfetti per l’ufficio e per un abbigliamento informale ma sempre très chic.

Cappotto nero e anfibi

Un cappotto lungo e destrutturato è ideale da portare con un miniabito: il modello in feltro di lana vergine di Diffusione Tessile ha revers e allacciatura doppiopetto tramite bottoni. Il nostro consiglio è di abbinarlo con uno chemisier come quello di Ganni in stampa animalier di colore verde e nero e anfibi neri. Fendi propone un modello con superficie liscia con finitura opaca.

L’abbinamento con i jeans

Si porta con tutto il guardaroba il cappotto lungo. Quello in panno con ampi revers di Twinset è ottimo per creare un outfit informale con i jeans e tronchetti per un’eleganza nonchalant; sono a vita alta i jeans di Ksubi mentre gli ankle boot di Michael Kors sono in tessuto scuba con tacco a spillo.

Cappotto nero: l’abbinamento classico

Il cappotto nero doppiopetto, come il 101801 di Max Mara dalla linea over e le maniche a kimono, è il più versatile dei cappotti. Per un outfit da giorno classico può essere abbinato con pantaloni palazzo, sempre neri, come quelli con piega di Mango. Ai piedi, perfetta una nota di colore, come quella che possono regalare i mocassini con tacco basso in pelle rossa dal design sottile con punta squadrata e logo Doppia G di Gucci.

Il cappotto nero con il maxidress

Un modello trequarti (ideale quello Zara con collo a revers in care for fiber, dove almeno il 25% di poliestere è riciclato) si abbina con facilità con un maxidress e stivali al ginocchio. La nostra proposta? L’abito di H&M a quadri in tessuto di viscosa con colletto alla coreana e cintura da annodare in vita da portare con gli stivali morbidi a punta tonda con tacco largo di Pura Lopez.