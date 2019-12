Come abbinare gli stivali sotto il ginocchio

Gli stivali sotto il ginocchio sono una tendenza chiave nella moda Autunno-Inverno 2019/2002: avvistati sulle passerelle, hanno poi conquistato le strade in abbinamenti diversi e super trendy.

Con minidress in varianti viniliche per look aggressivi perfetti per una serata con le amiche o con maxi abiti per outfit per l’ufficio, gli stivali al ginocchio sono forti della loro comodità e incredibilità versatilità (e sono caldissimi, perfetti per chi soffre le temperature invernali). Ecco qualche tip della redazione da cui prendere ispirazione.

Accenti ladylike

Pied-de- poule e fiocco per il longdress morbido con collo alto di Zara da abbinare agli stivali di pelle Gianvito Rossi con comodo tacco largo. Per outfit sbarazzini, si può completare con una tracolla, come quella compatta e squadrata di Valentino Garavani decorata con i Rockstuds.

Ispirazione Seventies

Di Mango la minigonna di velluto a coste da portare con il dolcevita Max Mara in filato di pura lana, lavorato a punto rasato, dal volume fitted. Ai piedi? Stivali al ginocchio in nappa nera di Casadei dal mood anni ’70 con tacco largo con placca color argento super chic. La morbida nappa li rende la scarpa perfetta da abbinare ai vestitini o skinny jeans, dando vita ad uno stile adatto a tutti i momenti della vita quotidiana.

Allure rock

Ha manica a sbuffo l’abito corto e dritto in tessuto increspato di H&M che si può portare con una borsa in stamp animalier di Wandler in black and white con tracolla a catena staccabile. Un tocco di colore con gli stivali Fendi a punta in neoprene rosso con effetto verniciato lucido.

Preppy Girl con brio

Il cardigan bianco di Theory regala un tocco collegiale all’outfit di tendenza creato con la gonna midi di Gucci di lana a quadri con pieghe e gli stivali a punta di Jimmy Choo in pelle di pitone stampata dalla silhouette scultorea e il tacco a stiletto.