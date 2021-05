Abiti da sposa con pantaloni, per una sposa moderna

Scegliere di indossare un elegante completo con pantaloni nel giorno delle proprie nozze è l’alternativa chic e anti-conformista al classico abito da sposa con gonne lunghe e ampie. L’eleganza di un abito da sposa con pantaloni sembra aver conquistato sempre più donne che possono scegliere tra tantissimi modelli: dalle jumpsuit, ai tailleur e ai pantaloni palazzo.

Una scelta che rompe gli schemi dei classici wedding dress e che si adatta alla perfezione a tutte le spose che nel giorno del proprio matrimonio vogliono osare.

Abiti da sposa con pantaloni: il tailleur

Il tailleur è tra i capi di abbigliamento simbolo dell’emancipazione femminile. Nasce negli anni Sessanta grazie a Yves Saint Laurent che decide di rivisitare le classiche giacche maschili, trasformandole in versioni femminili pensate per adattarsi alla silhouette di tutte le donne. Un’innovazione della moda del passato simbolo delle donne in carriera che ancora oggi si afferma tra i must have da avere nel proprio guardaroba da indossare in ogni occasione, matrimoni compresi.

Il tailleur è il completo composto da giacca e pantaloni dalle linee semplici e sartoriali da scegliere per il giorno delle nozze nella versione minimal oppure arricchita da dettagli preziosi. Non è infatti insolito trovare abiti da sposa con pantaloni adornati da strass, pietre preziose, paillettes e ricami in pizzo che aggiungono un tocco glamour alla mise da futura moglie.

Pronovias propone un modello di tailleur in crepe ideato dalla modella Ashley Graham. Combinando una giacca su misura insieme a un paio di pantaloni leggermente svasati, si conferma l’abito per una sposa moderna che non rinuncia alla sensualità e all’eleganza del pizzo Chantilly che fuoriesce dalla fodera della giacca.

Abiti da sposa con pantaloni: il dual dress

Il dual dress è una recente soluzione stilistica che piace molto e si adatta alle spose moderne e all’avanguardia. Questo particolare modello di abito nuziale prevede una gonna ampia e fluttuante da allacciare sopra un completo con pantaloni. In questo modo, il dual dress risolve l’indecisione di indossare un abito in stile principessa o un look semplice ma sensuale nel giorno delle nozze. Scegliendo questa tipologia di wedding dress la sposa potrà presentarsi in chiesa o in municipio in una mise elegante e da sogno grazie alla presenza della gonna in pizzo o in tulle. Dalla quale potrà successivamente liberarsi per muoversi liberamente durante il ricevimento.

Abiti da sposa con pantaloni a palazzo

Il pantalone a palazzo è caratterizzato da forme dritte e svasate coordinate da pinces o piccole pieghe in vita che lo rendono adatto a qualsiasi silhouette femminile. Ispirato alla moda degli anni ’80, oggi viene rivisitato in chiave elegante e chic adattandosi anche allo stile romantico di tutte le spose. La casa di moda Max Mara ne propone un modello in raso bianco effetto lucido dal taglio classico e che rappresenta la base perfetta a cui abbinare top e bustier ricamati.

L’abito-pantalone

Il suo stile pulito e raffinato rappresenta la chiave di volta per le spose moderne che desiderano essere femminili ed eleganti nel giorno del sì. L’abito-pantalone è la combo che unisce la raffinatezza di un abito con il comfort di un paio di pantaloni per donare spensieratezza e disinvoltura. Tra i modelli più in voga del momento, la maison di wedding dress Rosa Clarà ne realizza un modello in morbido crepe con scollo a V e dettagli di pizzo trasparente in vita. Il tocco finale di questo particolare abito nuziale è dato da due tasche applicate ai pantaloni che aggiungono un tocco personale all’intero look.