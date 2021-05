Dopo un periodo di stand-by a causa del Covid-19, con l’arrivo dell’estate sarà possibile tornare a celebrare i matrimoni come stabilito nel decreto sulle riaperture bis del 17 maggio 2021, sebbene in presenza di pochi invitati e con alcune limitazioni. Nonostante l’anno trascorso sia stato particolarmente difficile e segnato da rinunce, c’è voglia di ricominciare.

Le future spose potranno finalmente indossare l’abito da sposa tanto desiderato, scegliendo uno stile adatto alla propria personalità. Non solo balze e tulle ma anche abiti da sposa moderni, pratici e minimalisti, facili da indossare anche in altre occasioni.

In questo modo, l’abito da sposa non rischia di essere sfoggiato soltanto nel giorno del matrimonio per poi restare chiuso nell’armadio per sempre. Ma, potrà essere riutilizzato come mise da indossare per un party o una serata elegante.

Così, molte bride-to-be scelgono abiti da sposa economici, dalle linee semplici e minimal con cui essere eleganti con look che strizzano l’occhio al portafoglio. Ecco perché sono tanti i brand di moda bridal low cost che hanno lanciato collezioni wedding a piccoli prezzi e alla portata di tutte le tasche.

Abiti da sposa economici: il modello di OVS

Una delle ultime novità nel settore della moda sposa fast fashion, è la capsule collection presentata da OVS che propone una serie di abiti da sposa economici ma ricchi di eleganza. Come il modello realizzato in viscosa con ampia gonna a strascico e maniche a farfalla. Questo vestito da sposa è caratterizzato da linee semplici e pulite dalla forma scivolata con un tocco di sensualità dato dal profondo scollo a V sul décolleté. Il wedding dress di OVS è acquistabile on line ma è possibile provarlo in negozio per scegliere la giusta misura da ordinare.

Abiti da sposa economici: il vestito boho chic

Per chi è alla ricerca di un abito romantico e chic che non costi una fortuna, il brand SLEEPER propone una serie di wedding dress economici che non rinunciano allo stile. Tra le varie proposte, spicca il vestito dall’allure boho chic con eleganti maniche in pizzo e scollatura a barca. Un abito da sposa dalle linee scivolate e realizzato in raso di seta con l’orlo della gonna leggermente svasato che conferisce uno stile etereo e sensuale alla futura sposa. Ideale per cerimonie in spiaggia o in campagna dal mood country.

Abiti da sposa economici: il vestito kimono

Tra le proposte di abiti da sposa economici, il vestito kimono di ASOS rientra nel novero dei wedding dress eleganti e romantici. Realizzato in jaquard effetto seta è impreziosito da un fitto ricamo floreale con scollo profondo e maniche a kimono. La vestibilità classica di questo abito da sposa economico incontra la sensualità di un ampio spacco laterale che lascia intravedere le gambe e le scarpe indossate. A tal proposito, potrà essere indossato insieme a un paio di scarpe con tacco e calze a rete per uno stile eccentrico e sensuale. Per una cerimonia elegante e raffinata, questo abito da sposa è la scelta di stile perfetta con cui dire Sì.

Abiti da sposa economici: l’abito da sera diventa un wedding dress

Gli abiti da sposa economici hanno molteplici vantaggi. Da un lato hanno prezzi contenuti e alla portata di tutte le tasche. Dall’altro consentono di avere uno stile elegante e ricercato da sfoggiare non solo nel giorno del proprio matrimonio ma anche per altre occasioni formali. Come l’abito da sposa realizzato dal brand REFORMATION che presenta una silhouette classica ispirata allo stile di un abito da sera. Dotato di profondo scollo a V e gonna con spacco, questo modello di wedding dress economico è versatile e passe-partout. Infatti, la sposa potrà indossarlo anche dopo le nozze per una serata in stile Grande Gatsby.