Pantaloni a palazzo: a chi stanno bene e con cosa indossarli

Versatili e comodissimi, i pantaloni a palazzo sono un evergreen che non manca mai nei guardaroba. Difficile che tramontino nei favori delle trend setter, capaci come sono non solo di assecondare le tendenze della moda di anno in anno, Estate 2019 compresa, ma anche di star bene a tutte le silhouette.

Possono essere indossati per gli outfit da ufficio; scoprono la loro allure chic in look da cerimonia e sono gettonatissimi per il tempo libero. Ne esistono modelli a tinta unita o in pattern fantasia, in stampe floreali o in molteplici variazioni etniche e stanno bene sia con i sandali con il tacco alto e con le sneakers, ma anche con mules e sabot.

Scopriamo in dettaglio a quali fisici stanno bene e con cosa indossare i pantaloni a palazzo.

Una proposta da cerimonia, perfetta anche per una sposa moderna? I pantaloni a gamba larga di Max Mara in crepe leggera e vita alta da indossare con il blazer di crepe sempre di Max Mara con revers in raso lucido e spalle imbottite. Per un look originale, si possono abbinare le mules a punta di Prada in stampa leopardata con tacco scultoreo a gattino.

Sono fucsia i pantaloni a vita alta con gamba larga di Zara da scegliere per un outfit casual composto con il top senza maniche di Mango in tessuto elasticizzato nero e i sandali a righe in pelle di Alexandre Birman con tacco largo e chiusura alla caviglia con fiocco.

Stella McCartney propone pantaloni a palazzo blu inchiostro in maglia compatta e bottoni dorati che possono essere abbinati con di J.Crew è decorata con vivaci strisce color arcobaleno. Ai piedi, per un look comodo e informale, sneakers Diffusione Tessile (qui per acquistare) con platform e zip metallica sul lato.

Per il tempo libero, da passare con le amiche, i pantaloni H&M in morbido twill di viscosa leggermente drappeggiato, con vita alta e cintura removibile da annodare si indossano con una t-shirt basic di Stefanel con scollo a V e manica corta realizzata in jersey di cotone stretch. Con fasce in pelle, i sandali di Michael Kors (qui per acquistare) perfetti per le giornate di sole.