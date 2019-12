Cosa c’è di meglio degli accessori natalizi per regalare un tocco festoso agli outfit di Natale? Dai gioielli ai cappelli fino ai calzini, sono tanti i capi con cui si può giocare per entrare ancora di più nello spirito di questo periodo dell’anno.

Non solo, gli accessori natalizi possono essere il dono perfetto da far trovare agli amici sotto l’albero, come regalo di Natale, o per colorare in modo scherzoso le tavole dei pranzi e delle cene con i parenti.

Dagli orecchini a forma di alberello di Natale fino alla calzamaglia con i Babbo Natale, ecco gli accessori natalizi più belli da indossare scelti per voi dalla redazione di DireDonna.