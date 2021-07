La miniserie Masantonio – Sezione scomparsi, con protagonista l’attore Alessandro Preziosi, iniziata il 25 giugno, giunge al termine dopo i 10 episodi previsti, diretti da Fabio Mollo e Enrico Rosati. L’ispettore Elio concluderà le sue indagini nell’ultima puntata del 23 luglio 2021 che andrà in onda su Canale 5 in prima serata.

Il telefilm, prodotto da Cattleya in collaborazione con RTI, racconta la storia dell’investigatore Elio Masantonio e della sua piccola task force impegnata a risolvere i casi di persone scomparse.

Nell'ultima puntata #Masantonio dovrà risolvere il caso più difficile di sempre... indagare sulla scomparsa di sua nipote Tina.

Appuntamento a venerdì 23 luglio #Canale5 ❣🕵️‍♂️😎💯#AlessandroPreziosi @MediasetPlay pic.twitter.com/Q0Fzy2muI6 — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) July 20, 2021

A interpretare il ruolo principale è appunto Alessandro Preziosi che debuttò come attore nella soap opera Vivere nel 1999. Nato a Napoli il 19 aprile 1973, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ha fatto la sua prima apparizione in tv nel 1996, nel programma di Paolo Bonolis Beato tra le donne: non solo vince la puntata ma è arrivato a un soffio dalla vittoria finale e dal titolo di Beatissimo tra le donne, classificandosi secondo.

Il successo più grande per Preziosi è arrivato con Elisa di Rivombrosa, la serie televisiva di Cinzia TH Torrini, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 da Canale 5, con cui ha ottenuto il Telegatto come personaggio maschile dell’anno nel ruolo del conte Fabrizio Ristori. Da sempre appassionato di teatro, nel 2008 è produttore e interprete di due spettacoli teatrali: il melologo Il Ponte, scritto da Carmelo Pennisi con musiche di Di Battista, e Amleto, una riduzione dell’omonima tragedia di Shakespeare su testi di Eugenio Montale.

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università degli Studi Federico II di Napoli, l’attore non ha mai trascurato la sua passione per la recitazione e ha studiato anche all’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Alessandro Preziosi, non si è mai sposato ma dai suoi grandi amori sono nati due figli: Andrea Eduardo, nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito e Elena, nata nel 2006 dalla relazione con Vittoria Puccini. Attualmente è fidanzato con Elettra Pierantoni, sceneggiatrice di cortometraggi e documentari.