L'asteroide "pesce d'aprile" potrebbe sfiorare la Terra, ma non è uno scherzo

Si chiama 2007 FF1 l’asteroide che passa vicino alla Terra nella giornata del primo aprile 2022. Potrebbe sembrare una bufala, visto che il passaggio è atteso nella giornata degli scherzi per eccellenza, ma non è così. Già soprannominato “asteroide pesce d’aprile“, in realtà si tratta di un corpo celeste delle dimensioni di 260 metri di diametro la cui esistenza è stata confermata dagli scienziati.

L’asteroide è stato scoperto nel 2007, come si può intuire dal nome ufficiale, dagli strumenti del Catalina Sky Survey, un progetto condotto dal Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona. Un corpo celeste che è stato inserito nell’elenco di quelli ritenuti potenzialmente pericolosi, ovvero tra gli asteroidi che superano i 140 metri di diametro. Nonostante questo, però, non si tratta di un reale pericolo per la Terra: il suo passaggio avviene ad una distanza pari a 20 volte quella che separa il nostro Pianeta dalla Luna.

“Una roccia che vaga per il cosmo, sta viaggiando a 48mila chilometri e arriverà a sfiorare la Terra nella giornata del primo di aprile. Questo può far pensare che sia uno dei classici scherzi di questa giornata, ma si tratta di una semplice coincidenza”,

hanno dichiarato gli esperti, escludendo in ogni modo che si tratto di un pesce d’aprile. Anche perché il grande successo di film come Don’t look up ha sollevato la curiosità di molti e, soprattutto, ha contribuito a creare un immaginario distorto rispetto alla realtà.

In ogni caso, il passaggio dell’asteroide 2007 FF1 è atteso per la serata del primo aprile: osservando il cielo intorno alle 22.50, la scia lasciata dal corpo celeste potrebbe essere visibile per qualche secondo.