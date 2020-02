Ieri sera al Royal Albert Hall di Londra si è tenuta la 73esima edizione dei British Academy Film Awards, meglio noti come BAFTA 2020. La cerimonia di consegna dei premi britannici per il cinema internazionale è l’ultimo appuntamento glamour prima dell’attesissima Notte degli Oscar in programma per il prossimo 9 Febbraio.

Il red carpet londinese è stato illuminato dalle star di tutto il mondo che hanno scelto abiti dai colori vivaci e con molti dettagli brillanti. Gli outfit sono stati un vero e proprio tripudio di paillettes, piume, frange e decori gioiello a partire da quello della splendida Scarlett Johansson. L’attrice ha optato per un vestito rosa di Atelier Versace ispirato allo stile degli Venti e caratterizzato da un corpetto di perline scintillanti, una scollatura audace ed una gonna lunga lunga rivestita di piume.

Stessa tinta rosa pastello per Renée Zellweger, vincitrice del premio come miglior attrice protagonista in Judy. La star de Il diario di Bridget Jones si è mostrata più in forma che mai in un abito lungo di raso firmato Prada.

Margot Robbie ha, invece, puntato sul nero con un elegante vestito nero firmato Chanel. L’abito superchic è caratterizzato da dettagli in pizzo e chiffon arruffato ed una scollatura profonda sulla schiena.

Anche Saoirse Ronan ha scelto un outfit scuro ed elegantissimo grazie ad un abito di raso nero firmato Gucci con cuciture sottili ad evidenziarne il taglio simmetrico e stiloso.

A incantare tutti non poteva che mancare Charlize Theron che questa volta ha scelto un colore vivace e brillante. L’attrice ha sfoggiato un abito viola ciclamino firmato Dior abbinato a una sottile cintura nera in vita.

La più luminosa sul red carpet è stata, invece, Jodie Turner-Smith accompagnata dal marito Joshua Jackson. L’attrice in dolce attesa ha scelto un abito scintillante dal colore giallo fluo firmato Gucci che creava un meraviglioso contrasto con il colore ambrato della pelle.