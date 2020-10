Elegante, naturale, versatile, il beige è un passepartout per i capi chiave del guardaroba di tutte le stagioni, autunno in testa: vediamo insieme con quali colori abbinarlo e come scegliere gli accostamenti per i look con pantaloni, vestiti e scarpe beige.

Si tratta di uno dei colori neutri più amati di sempre e, in base agli abbinamenti, può essere più o meno “serio” e rigoroso. Se, infatti, con colori come il bianco, il nero, il blu, il prugna e il verde oliva, il beige è ideale per i look da ufficio e da giorno, l’accostamento con rosso, rosa confetto e azzurro (o jeans) sprizza vitalità e sorprende.

Del resto, come gli altri colori neutri, è abbastanza facile da abbinare, tenendo sempre presente la regola della scelta dei colori negli outfit, che ne vuole non più di tre contemporaneamente.

Beige: con quali colori abbinarlo

Il beige, naturalmente, sta molto bene con altri colori neutri come il bianco e il nero, con cui crea un tris di nuance dal sapore classico con cui è impossibile sbagliare. Sta bene anche con il marrone, di cui è una sfumatura tendente al grigiastro.

Come già accennato, il beige chiaro e quello scuro si possono accostare con i risultati migliori a blu, celeste, prugna, lampone e verde oliva. Tra le alternative anche rosso, rosa confetto e azzurro.

Ecco come portare questa tinta nei vostri outfit con una serie di proposte di abbinamenti da copiare.

Pantaloni beige

Per l’ufficio, certo, ma anche per il tempo libero, i pantaloni beige sono un capo che a ragione può ben far parte del guardaroba capsula, grazie alla sua versatilità.

Pantaloni con maglia prugna

I pantaloni ampi, must have dell’anno, si abbinano al cappotto beige evergreen e a una maglia prugna che ravviva il look.

Pantaloni con top fantasia

Non solo outfit “seriosi”. Grazie al coloratissimo top fantasia i pantaloni beige sono la scelta ideale per il tempo libero.

Pantaloni con accessori neri

Maglia dolcevita e accessori neri completano alla perfezione il look con eleganti pantaloni dalla gamba larga.

Vestiti beige

In versione estiva, con leggeri volant o in tessuti strutturati come il mikado, e in maglia, per un look originale, i vestiti beige si abbinano facilmente agli accessori e ci fanno apparire sempre chic e sofisticate.

Abito midi con stringate

Le scarpe stringate regalano un tocco originale all’abito midi ampio tra chémisier e stile bohémien.

Abito lungo con sneakers bianche

Siete alla ricerca di un look originale? Puntate sull’abito in maglia beige da abbinare alle sneakers bianche.

Abito midi con slingback

Un outfit super ricercato, grazie alla scelta degli accessori: tracolla e scarpe slingback nere. Per chi vuole sentirsi 100% parigina.

Scarpe beige abbinamenti

Le scarpe di questa tinta, ça va sans dire, sono facili da abbinare. Ma come farlo con stile? Puntando sul “Less is more” e su capi di tendenza, come il blazer bianco e i Mom Jeans.

Décolleté e gonna a pieghe

Le décolleté sono scarpe passepartout che non dovrebbero mancare in guardaroba. L’abbinamento in black & white con pullover e gonna a pieghe è ultra chic.

Pump e pantaloni neri

Ancora pump beige, per un outfit semplice, dai toni neutri, adatto per tutte le occasioni.

Tronchetti e jeans

Immancabile, infine, l’abbinamento con i jeans. Abbiamo scelto tronchetti open toe, top, maglia a spolverino e maxi bag.