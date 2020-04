Pantaloni larghi: abbinamenti eleganti e accessori

Non solo leggings: la moda Primavera-Estate 2020 prevede un pullulare di modelli, compresi i pantaloni larghi.

I classici pantaloni palazzo permettono abbinamenti eleganti e casual, resi originali e accattivanti – come sempre, of course… – dagli accessori: si tratta di pantaloni lunghi con la gamba dritta e larga, spesso a vita alta o con le pince in vita.

Saper bilanciare otticamente volumi e proporzione è fondamentale se si vogliono creare outfit che siano armoniosi e valorizzino la silhouette, oltre che in linea con le tendenze di stagione.

Se il sotto è maxi, il top deve essere il più possibile mini: un paio di pantaloni larghi sono quindi perfetti con una maglia aderente, una camicetta o un body. Da evitare, se non si è filiformi, maglioni e blazer oversize.

Questo modello di pantaloni sta bene anche chi non è molto alta, soprattutto il taglio con la vita alta e se abbinati a un paio di décolleté con il tacco. Inoltre, i pantaloni a vita alta sono strategici anche per chi ha il busto un po’ più lungo delle gambe; grazie alla vita alta e all’impatto ottico che hanno su chi guarda, riescono a bilanciare la figura e riproporzionare l’equilibrio tra busto e gambe.

Come abbinarli anche per look eleganti e con accessori di tendenza? Lasciamoci ispirare dalle celebrities e da 5 modi diversi di interpretare i pantaloni larghi a seconda di occasioni diverse.

Zendaya con i pantaloni larghi

Da poco nominata testimonial di Bulgari, Zendaya ha partecipato all’evento Bvlgari B.zero1 Rock collection al Duggal Greenhouse a New York in occasione del quale ha indossato naturalmente una collana di diamanti. La sua splendida collana era il fulcro dell’outfit, composto da camicia in organza con cintura e pantaloni larghi neri di Rahul Mishra.

Gli accessori scelti da Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha partecipato alla sfilata Saint Laurent Autunno-Inverno 2020/2021 con un modello di pantaloni cropped e larghi, indossati con blazer doppiopetto blu e camicia cachi. Per la it girl monegasca, cintura di cuoio, clutch e bandana hanno personalizzato un outfit très chic.

L’outfit di Gigi Hadid

Look total white per Gigi Hadid. Con il completo giacca a trapezio e pantaloni larghi, la modella ha abbinato una handbag e mocassini bianchi. A dare un tocco di colore, la spilla floreale celeste polvere e il rossetto rosso fuoco.

Emily Ratajkowski in pantaloni larghi

Pantaloni oversize all’insegna della comodità per Emily Ratajkowski che per passeggiare con il suo cane per le strade di New York ha scelto di abbinare una giacca a un bottone e un dolcevita bianco. Ai piedi, sneakers nere. L’accessorio cult? Gli occhiali da sole cat-eye in testa di moro.

Ashley Roberts: il look da copiare

All’insegna di un look color cachi elegante e comodissimo insieme quello di Ashley Roberts: la cantante ha abbinato una borsa a mano Saint Laurent e un paio di sneakers bianche.