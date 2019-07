Borsa di paglia rotonda: 5 modelli da comprare

Luxury o low cost, la borsa di paglia rotonda impazza. La moda Primavera-Estate 2019 prevede il grande ritorno di un classico che – dagli anni Sessanta a oggi – non manca di conquistare il cuore delle fashion addicted più incallite.

Accessorio da spiaggia per eccellenza, la borsa di paglia quest’anno sbarca anche in città, in forme e dimensioni più minute, spesso abbinata ai super trendy cappelli di paglia che sembrano non voler abdicare nei favori di socialite e influencer.

Leggera, spiritosa in versione minaudiere o in comode declinazioni oversize per portare con sé tutto l’occorrente, dalla mattina alla sera, la borsa di paglia rotonda si abbina alla perfezione con i jeans e con i longdress estivi, con i miniabiti floreali o gli short e le sneakers.

Ecco i 5 modelli della wish list di DireDonna.