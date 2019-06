Vestiti stampa floreale: 10 idee per l’estate 2019

Che siano midi, mini o longuette, i vestiti della moda Primavera-Estate 2019 amano la stampa floreale. Pois e animalier fanno a gara tra le tendenze con le fantasie a fiori per colorare gli abiti più trendy di stagione.

Se gli stilisti non hanno fatto mancare le loro proposte sulle passerelle di Milano, Parigi e New York, i brand low cost non sono stati da meno nel dar vita a collezioni che offrono svariati modelli in stampa floreale: rose, gigli, ciclamini e romantici bouquet di mughetti sono l’ideale per vestiti freschi e perfetti dalla mattina fino alla sera.

Ecco 10 abiti in stampa floreale consigliati dalla redazione di DireDonna.