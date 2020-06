Borsa rossa: gli abbinamenti per non sbagliare

Sportiva, elegante, super casual dall’anima sempre chic: la borsa rossa supera le tendenze e conquista i cuori di star e influencer anno dopo anno, Primavera-Estate 2020 compresa. Il punto di forza? La versatilità negli abbinamenti, che le consente di sposarsi alla perfezione con colori classici come il nero e il beige e di scoprirsi ultra trendy con nuance a contrasto come il viola e il verde.

In versione maxi è perfetta per completare gli outfit casual; in versione pochette è ideale per look eleganti e da cerimonia ma anche come compagna di viaggio per le vacanze estive. Si tratta di un accessorio che si può utilizzare per valorizzare e completare gli outfit estivi, soprattutto nella versione in pelle e tessuto, e quelli invernali in velluto.

L’abbinamento intramontabile, da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza, è con con il nero e il bianco.

Scopriamo nel dettaglio come abbinare la borsa rossa e quale modello scegliere per creare un look armonioso.

Borsa rossa + tailleur nero

Myleene Klass ha abbinato con disinvoltura una maxi classica Chanel con motivo matelassé rossa a un tailleur nero. Scritte rosse per la t-shirt e ai piedi anfibi con carroarmato alto: look da pop star tutto da copiare, berretto compreso.

Clutch rossa + abito lungo da cerimonia

Per l’ultima apparizione pubblica come Duchessa di Sussex al fianco del Principe Harry, in occasione del Mountbatten Festival of Music, Meghan Markle ha scelto un total look rosso: abito scarlatto di Safiyaa, décolleté a punta con tacco a stiletto di Stuart Weitzman e clutch di raso rosso con fermaglio gioiello di Manolo Blahnik. Rossi anche gli orecchini: dei pendenti con perline floreali color bordeaux di Simone Rocha.

Borsa rossa e l’outfit invernale in tartan

Shailene Woodley (Photo by Jacopo Raule/Getty Images)Shailene Woodley ha preso parte alla filata di Balmain a Parigi con un outfit tutto disegnato da Olivier Rousteing. Per lei golf rosso con collo lato, minigonna in tweed scozzese e stivali al ginocchio neri. Come borsa ha abbinato una B-Buzz 19 rossa con logo Balmain in metallo dorato.

Minibag rossa per look estivo con scarpe viola

Outfit da influencer per Gilda Ambrosio: prima della sfilata di Etro la co-fondatrice di The Attico è stata vista in short a righe viola e camicia a righe rosse. Come accessori, una minibag rossa e slingback a punta con cinturini viola del sui brand.

Borsa rossa + stampa animalier

Firmata Dolce&Gabbana la Sicily abbinata da Elisa Maino al minidress attillato della maison in stampa animalier. Ai piedi della star del web, sandali neri.

Borsa rossa: i 5 modelli più belli

Fa parte della linea Gucci 1955 Horsebit, la nuova borsa a mano piccola con forma squadrata in pelle rossa. La collezione fonde elementi caratteristici del modello originario degli archivi e uno spirito moderno, mettendo in risalto il Morsetto. Prezzo consigliato: 1.980 euro È in nylon con dettagli in pelle saffiano la hobo di Prada dal design minimale impreziosito dal logo triangolo in metallo smaltato.

Prezzo consigliato: 650 euro La nuova Karligraphy Pocket di Fendi con interno a soffietto diviso in due scomparti da tramezza rigida, dotato di una tasca interna ed una esterna decorata dal logo FF Karligraphy, può essere portata cross-body o a spalla grazie alla lunga tracolla a catena scorrevole.

Prezzo consigliato: 1.950 euro Di Tod’s la borsa shopping in rafia con inserti in pelle rossa, accessorio Tod’s Double T rivestito, interno in tessuto, doppi manici e tracolla removibile. Prezzo consigliato: 1.250 euro The Pouch è la nuova icona Bottega Veneta che reinterpreta la tradizione artigiana in chiave contemporanea, una clutch morbida dal design voluminoso in nappa con struttura magnetica avvolta in pelle intrecciata a mano.

Prezzo consigliato: 2.100 euro