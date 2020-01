Bradley Cooper premia Brad Pitt: l’abbraccio dei due amici

È tempo di premiazioni importanti nello showbiz: dopo la cerimonia dei Golden Globes di domenica scorsa a Hollywood, ieri è stata la volta dei National Board of Review Awards Gala a New York City. Uno dei protagonisti indiscussi è stato nuovamente Brad Pitt premiato come miglior attore non protagonista per il suo ruolo di Cliff Booth nel film C’era una volta a… Hollywood (Once upon a time in… Hollywood) di Quentin Tarantino. A consegnare il premio ci ha pensato Bradley Cooper, altro pezzo da novanta nonché sex symbol del cinema hollywoodiano.

I due attori, che sono amici anche fuori dai set cinematografici, hanno dimostrato sul palco grande sintonia e complicità tanto da concedersi sguardi ed abbracci affettuosi. Cooper, 45 anni, per l’occasione ha sfoggiato un abito di camoscio nero a tre pezzi abbinato ad una camicia grigia. Pitt, 56 anni portati benissimo, ha invece indossato un abito blu scuro con una camicia dal colletto in coordinato.

Entrambi hanno saltato il red carpet che precedeva la cerimonia, ma sono stati avvistati insieme dopo la serata delle premiazioni. Insomma, pare che i due Brad più belli del mondo dello spettacolo siano veramente molto legati e non ne fanno segreto in pubblico. Solo qualche mese fa, infatti, erano stati avvistati mentre si recavano inseme all’Hollywood Bowl per assistere ad uno spettacolo teatrale dell’Orchestra Filarmonica di Los Angeles.

D’altronde, oltre alla passione per il teatro, Pitt e Cooper nell’ultimo periodo hanno avuto in comune problemi privati molto simili. Lo scorso aprile Pitt ha finalizzato definitivamente il suo divorzio dall’ex moglie Angelina Jolie, mente Cooper qualche mese dopo si è separato dalla modella Irina Shayk. Insomma, entrambi nell’ultimo anno si sono destreggiati tra impegni lavorativi e situazioni familiari abbastanza complicate ma sembra che adesso abbiano trovato di nuovo la serenità oltre a riscoprire un’inaspettata amicizia maschile!