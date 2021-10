Maxi orecchini, grandi collane a catena, anelli multipli e spille: i gioielli di tendenza della primavera-estate 2022 mirano a completare i look della bella stagione con effetti sorprendenti. I materiali prescelti sono l’oro arricchito da diamanti e cristalli ma anche la pelle e la plastica colorata dal touch infantile.

Si assiste al grande ritorno degli orecchini chandelier, tempestati da diamanti e pietre preziose, che scendono lungo il collo e incorniciano il viso con colori trasparenti e luce. Le collane si trasformano in maxi catene dorate che prendono la forma di collier che adornano il collo oppure di larghi choker ricoperti da cascate di brillanti. I bracciali, invece, sono i protagonisti dei look dell’estate: spessi e rigidi bangle che decorano i polsi e si possono indossare anche sulle braccia nella versione a semi cerchio.

Primeggiano anche i bijoux in plastica colorata che ricordano il mondo dell’infanzia con le forme di orsetti, elefanti e giraffe. Infine, ritorna la tendenza delle spille da applicare su blazer come punti luce o per unire lembi di tessuto e coprire porzioni di pelle.

Le tendenze gioielli della primavera-estate 2022 suggeriscono di stratificare e indossare bracciali e collane tutti insieme anche di materiali e colori differenti.

Maxi collier con logo

Grandi ed esagerati che mettono il logo in bella vista: sono i maxi collier che si confermano tra i gioielli di tendenza della primavera-estate 2022. Il risultato? Catturano l’attenzione e completano anche il più semplice dei look aggiungendo un effetto scenografico e che lascia il segno. Un esempio è il collier oversize con logo della collezione Fendace in oro con doppia F a forma di catena.

Gli orecchini chandelier

Ricordano dei lussuosi candelabri di cristallo dai quali ereditano la ricercatezza dei dettagli e l’effetto super lucente. Gli orecchini chandelier tempestati da diamanti e pietre preziose assumono forme oversize e diventano lunghi fino alle spalle. Saranno il punto focale dei look estivi da abbinare a semplici chignon e code di cavallo.

Le body chain

A metà strada tra una cintura e un gioiello, le body chain avvolgono collo e punto vita e si incrociano all’altezza del petto. Si tratta di sottili catene dorate o argentate si attorcigliano lungo il corpo e si indossano anche sopra i vestiti. A portarli in passerella è Blumarine che presenta una catena argentata con medaglione a forma di farfalla da sfoggiare sopra uno slip dress in denim.

I bijoux infantili

Non solo lussuosi gioielli in oro e argento, la moda primavera-estate 2022 in fatto di bijoux gioca a ricordare il mondo dell’infanzia con i suoi colori pastello e la spensieratezza di un bambino. Così, spille da balia, ciucci, orsacchiotti e animaletti della Savana diventano i protagonisti di orecchini e collane da sfoggiare durante la bella stagione in look da tutti i giorni. Il risultato? Ad alto tasso di glamour!

Choker di cristalli

Direttamente dagli anni ’90 e i primi anni 2000 tornano gli choker stavolta in versione lussuosa tempestati da diamanti e cristalli. Si indossano come preziosi collari e mettono in evidenza il collo senza il bisogno di essere abbinati a nient’altro se non che un make-up naturale e capelli sciolti per un risultato chic.

Gli anelli multipli

Per la primavera-estate 2022 gli anelli si indossano in versione multipla coprendo completamente le falangi con metalli preziosi dell’oro e dell’argento. Come suggerisce Balmain con un look ribelle e liberatorio in cui numerosi anelli dorati adornano le mani e completato la mise.

I bracciali rigidi

Rigidi e spessi bangle o semi cerchi da indossare al braccio, i bracciali della prossima fredda stagione scelgono silhouette bold e si indossano a strati. Alcuni vengono dotati di ciondoli pendenti che ricordano i gioielli tipici dell’Estremo Oriente fatti con pietre naturali colorate.

Maxi orecchini a cerchio

Nel portagioie della bella stagione non possono mancare i maxi orecchini a cerchio, in plastica, in metallo o in pelle. La loro forma rotonda incornicia il viso e vengono declinati in colori vivaci e sgargianti o in materiali dall’effetto lucido come la plastica. Ma la grande novità sono quelli nella tonalità beige di Burberry.

Il ritorno delle spille

Conchiglie, occhi e spille da balia: le spille tornando a dare un tocco di stile ai look della bella stagione applicate sui colletti dei blazer o per unire pezzi di tessuto. Nella collezione Spring Summer 2022 di Schiaparelli riprendono i temi cari alla Maison e hanno forma di occhi, bocche e orecchie umane.