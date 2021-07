Collezioni Resort 2022: le tendenze delle pre-collezioni primavera/estate

Fantasie psichedeliche, silhouette geometriche e colori vivaci. Sono solo alcune delle tendenze svelate dalle Collezioni Resort 2022 che anticipano la moda della prossima primavera/estate.

Il settore moda riparte e lo fa attraverso una serie di capi di abbigliamento che celebrano il ritorno alla vita e lanciano un messaggio di positività ed energia. Le proposte presentate sono dedicate a una donna che riprende in mano la propria vita, che viaggia nel mondo e va alla ricerca di nuove avventure.

Le pre-collezioni 2022 sono tutte caratterizzate da colori accesi e abbinamenti audaci che spingono ad abbandonare la propria comfort zone di stile per abbracciare il cambiamento. Sebbene gli occhi siano puntati al futuro, non mancano, però, le referenze alla moda del passato che viene reinterpretata in chiave contemporanea: frange, piume e borchie adornano capi classici e si fondono con quelli dallo stile bohemien.

Le fantasie si tingono sfumature brillanti ed energiche che talvolta sfumano verso il tie-dye e gli abiti diventano ampi dall’effetto balloon con voluminose maniche a sbuffo.

Immancabili i tradizionali pattern a righe, pois e con stampe floreali per giocare con lo stile di ogni look. Diamo uno sguardo alle tendenze della prossima bella stagione.

Louis Vuitton Collezione Resort 2022: l’abito balloon

Futuristici e visionari, gli abiti balloon anticipano la possibilità di viaggiare per turismo nello spazio. Sembrano proprio ispirati all’atmosfera spaziale dove in assenza di gravità tutto si gonfia inesorabilmente. L’abito balloon di Louis Vuitton ne è l’emblema e in parte richiama una tuta da astronauta rivisitata da maniche a palloncino per un effetto davvero spaziale.

Etro Collezione Resort 2022: le stampe psichedeliche

La moda anni ’70 ritorna e lo fa attraverso le stampe psichedeliche che sono una delle tendenze più viste nelle pre-collezioni della prossima primavera/estate 2022. Tra i capi ai quali ispirarsi l’abito della Collezione Resort di Etro è il perfetto connubio tra design e colori brillanti che uniscono nuances sfumate del rosso, blu e giallo su un fondo bianco.

Chanel Cruise 2021- 2022: i set coordinati

Tra le anticipazioni moda dalle Collezioni Cruise dedicate alla prossima bella stagione non mancano i set coordinati che instagrammer e influencer ci hanno abituato a sfoggiare nella quotidianità. Nella primavera/estate 2022 assumono un mood classico, come i completi di Chanel in tweed colorati di rosa.

Dior Cruise 2022: completi athleisure

La collezione Cruise Dior, invece, abbraccia lo stile sportivo con una serie di set coordinati athleisure da usare non solo per la sessione di allenamento ma anche in total look coloratissimi abbinati a candide sneakers per la città.

Collezione Resort 2022 Chloè: gli abiti bohemien

Che siano crochet o in pizzo sangallo, gli abiti bohemien si confermano i capi di tendenza della primavera estate 2022 ispirati a usanze e culture diverse. La Collezione Resort di Chloè propone una serie di abiti bohemien che rispettano l’ambiente e improntati all’eco-sostenibilità. I modelli di riferimento sono l’abito lungo all’uncinetto e quello a righe multi color con mantella di tessuto di lana sfrangiato.

Collezione Cruise 2022 Chanel: il black and white

Un classico senza tempo il bianco e nero è la combinazione di colori ideale per uno stile elegante e sofisticato con cui non si sbaglia mai. Lo hanno capito anche gli stilisti e i designer di tutto il mondo che con le loro collezioni hanno confermato una tendenza che non passa mai di moda. Un look a cui ispirarsi? Quello bianco e nero della collezione Chanel Cruise 2022: composto da un tubino bianco abbinato a una giacca a righe bianca e nera coordinati agli accessori degli stessi colori. Il tocco finale? Le calze a rete dallo stile punk.

Versace Resort 2022: il pied de poule

In voga negli anni ’90, il pied de poule torna in molte pre-collezioni della prossima primavera/estate e fa subito tendenza. La stampa a scacchiera viene declinata su mini cardigan e maxi bomber coordinati agli shorts nella collezione Resort 2022 di Versace. Questa volta il colore must è il verde.

Alberta Ferretti 2022: il ritorno del trench

Dalla città alla vacanza, nella prossima bella stagione il trench sarà il capo di abbigliamento con cui evadere dalla quotidianità. Nelle proposte della pre-collezione 2022 di Alberta Ferretti si veste di forme oversize, mentre le maniche ampie si accorciano svelando camice XXL e sahariane.

Philosophy Resort Collection 2022: la fantasia floreale

Come ogni bella stagione che si rispetti, i fiori non possono mancare per celebrare il risveglio della natura dall’inverno. Così, ci pensano i vestiti a donare un tocco di leggerezza e colore a ogni look. Per la primavera/estate 2022 i fiori vengono declinati su ampi abiti dai tagli sartoriali classici o fluttuanti ed eterei. Come quello di Lorenzo Serafini per la Resort Collection 2022 di Philosophy: sul fondo lucido verde brillante di un vestito in satin compaiono fiori delicati e piccoli per uno stile sofisticato e chic.