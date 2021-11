Giacche imbottite e trapuntate: 5 cappotti lunghi per l'autunno-inverno

Calde, soffici e avvolgenti le giacche imbottite e trapuntate entrano nel guardaroba di tutti i giorni e si trasformano in cappotti lunghi che proteggono dal freddo. Sono comodi e svolgono la duplice funzione di proteggere da neve e pioggia grazie alle imbottiture e ai tessuti tecnici e alle trame trapuntate, ormai diventate un must di stagione.

Sì, perché i cappotti lunghi sono dei veri e propri capispalla glamour che trattengono il calore e proteggono dal freddo ma con stile: basti pensare alla varietà di modelli da scegliere che vanno dal classico parka al cappotto lungo in nylon impermeabile, senza dimenticare quelli dai design più innovativi che si trasformano in veri e propri abiti midi dalle gonne scampanate.

I cappotti lunghi per l’autunno-inverno 2021/2022 si arricchiscono, così, di dettagli fashion e tessuti tecnici idrorepellenti ideali per le giornate di pioggia senza mettere da parte lo stile. Via libera a piumini imbottiti, trench e cappotti oversize trapuntati, purché siano lunghi appena sopra o oltre il ginocchio. Vediamo 5 modelli sui quali puntare per l’autunno-inverno 2021/2022.

Cappotti lunghi: il modello trapuntato e oversize

Ideale per le giornate di pioggia, il cappotto lungo di Zara punta tutto sul volume creato da forme oversize che si posano su tessuti in poliestere riciclato. Si tratta di un cappotto ampio imbottito con trama trapuntata e impermeabile dallo stile casual e disinvolto.

Il cappotto lungo imbottito che diventa un vestito

Elisabetta Franchi punta su design innovativi e all’avanguardia e trasforma una classica giacca imbottita in un vestito midi trapuntato corredato da un’ampia gonna scampanata. Il risultato? Un capospalla caldo, comodo e avvolgente che diventa un capo di abbigliamento glamour da indossare in uno chalet con ai piedi un paio di dopo sci. Per la sera, invece, può essere abbinato a collant velati e décolleté per un look chic e ricercato.

Cappotti lunghi: il piumino in nylon color cammello

Le tendenze moda autunno-inverno 2021/2022 suggeriscono di indossare look multi strato e i cappotti lunghi rappresentano il capo di abbigliamento ideale per completare l’effetto stratificato. Tra i modelli più versatili da scegliere c’è il cappotto lungo imbottito in nylon lucido color cammello di Marina Rinaldi. Come indossarlo? Insieme a jeans, pantaloni e gonne midi per l’ufficio o l’università.

Cappotti lunghi: il parka imbottito colorato

Sulla neve, in città o al parco, il parka è il cappotto lungo che protegge dal freddo e mantiene un’eleganza senza tempo, meglio ancora se colorato. Come il parka Moncler con trapuntatura a boudin che trattiene il calore, corredato da un colletto removibile morbido in pelliccia.

Cappotti lunghi: il trench trapuntato

Se si è alla ricerca di un capospalla caldo e comodo dallo stile chic basterà optare per un modello che ricorda il classico trench ma rivisitato in versione trapuntata. Come il piumino di Rinascimento in nylon color azzurro effetto mat, in eco piuma e trapuntatura chevron, completato da cappuccio e tasche alla francese. Quando indossarlo? Dall’ufficio all’aperitivo.