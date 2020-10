Come indossare il cardigan? Lungo o corto, i look più belli

Lungo o corto, leggero o pesante, casual o elegante, è un capo fondamentale del guardaroba per la sua versatilità: capire come indossare il cardigan nei look più belli e di tendenza, quindi, è una vera e propria necessità.

Per cardigan si intende oggi una maglia aperta sul davanti, con bottoni o zip, generalmente in lana per l’inverno e in cotone per le sere d’estate. La sua natura, a metà tra la giacca e il maglione, è quella di un capo comodo e morbido. Permette, insomma, di stare caldi ma senza ostacolare i movimenti. E proprio per questo la sua storia racconta di un uso trasversale, nei generi e nelle classi sociali.

Il cardigan prende il nome dal 7° Conte di Cardigan, James Thomas Brudenell (1797-1868), che deve la sua fama non solo all’indumento, ma anche a una sfortunata carica della brigata leggera nel 1854 durante la sanguinosa guerra di Crimea. Pare che il cardigan sia nato proprio sulla base di un gilet in pelliccia o in lana pettinata lavorata a maglia indossato dagli ufficiali dell’esercito britannico durante il conflitto. In ogni caso, è in quegli anni che si diffonde, prima senza maniche e poi come “giacca cardigan”.

I cardigan, per la loro praticità, erano indossati dalla classe operaia. Sbarcati nel guardaroba femminile a fine Ottocento, inizialmente molto diversi da quelli maschili, in una versione sinuosa, corta con maniche lunghe, quando le donne hanno iniziato a muoversi di più e praticare sport i cardigan sono diventati capi indispensabili per la nuova emancipazione. Del resto, il primo boom della maglieria è a cavallo di Otto e Novecento. Da allora il cardigan è parte dei guardaroba dell’aristocrazia come di chi acquista nei grandi magazzini, senza dimenticare gli anni Venti in cui diventa simbolo del look collegiale, giovane e un po’ scapestrato. Negli anni Settanta del secolo scorso ha guidato il revival degli abiti di fattura artigianale, e oggi è un passepartout per gli outfit da ufficio come per quelli del tempo libero, a cui si aggiungono le versioni preziose ed eleganti.

Cosa mettere sotto il cardigan

La scelta di cosa mettere sotto il cardigan dipende da diversi fattori: dal tipo di cardigan (corto alla vita, ai fianchi o lungo), dallo stile e dall’occasione.

Il cardigan corto permette l’abbinamento con un abito midi e con camicie, top o body aderenti. Se chiuso con i bottoni e senza colletto è perfetto con una camicetta con fiocco perché dà vita a un outfit bonton. Il cardigan di lunghezza intermedia si può abbinare a modelli più comodi, a t-shirt e a maglie girocollo aderenti, così come quello lungo.

In generale, sotto questo capo stanno bene:

Cardigan lungo: gli abbinamenti

Il cardigan molto lungo, simile a uno spolverino, può facilmente ispirare look boho-chic con i giusti colori, ma anche formare un outfit casual, con jeans e sneakers. Un total black con dolcevita, pantaloni e tronchetti diventa il look da ufficio perfetto per l’autunno inoltrato con un cardigan grigio.

Come indossare il cardigan corto

Il cardigan corto porta sempre un tocco bon ton e fanciullesco all’outfit. La versione crop è perfetta per le giovanissime, mentre con una cintura in vita si può accostare a tubini, abiti midi, T-shirt e leggings. Una versione morbida e completamente chiusa può diventare un maglione perfetto sopra i jeans.