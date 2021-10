Rosa, come abbinarlo in inverno

Karl Lagerfeld diceva: “Pensate in rosa, ma non indossatelo“. Sembra che le parole lapidarie del leggendario stilista siano smentite dalle ultime tendenze moda che eleggono il rosa il colore protagonista dei look invernali.

Simbolo della moda genderless e della generazione dei Millenials, entra di diritto nel guardaroba offrendo infinite possibilità di abbinamento a qualsiasi età. Dal Pale Rosette al First Blush anche il Pantone Color Institute individua nel rosa un protagonista delle tendenze cromatiche di quest’anno nelle sfumature più delicate, romantiche e impalpabili.

Così non solo stilisti e designer hanno riscoperto la bellezza del rosa, portandolo in passerella, ma anche star e celebrities decidono di indossarlo in look eccentrici dalla tonalità shocking. Tuttavia l’imperativo fashion è quello di indossarlo nelle sue tonalità più pacate e soft in abbinamento a toni neutri come il bianco o il beige o abbinato a colori vitaminici come il giallo.

Come abbinarlo in inverno? Insieme ai colori dal sottotono freddo come il verde, l’azzurro e l’argento o in contrasto con colori caldi e energici senza dimenticare i look total pink.

Total pink look

Che sia accesso e grintoso o tenue e romantico, il rosa può essere indossato in look total pink dall’allure glamour. Lo sa bene Kim Kardashian che a New York per la cerimonia inaugurale del Saturday Night Show sfoggia una serie di mise che sono un tripudio di rosa shocking. Come l’abito blazer in velluto abbinato a cuissardes e guanti ton sur ton che trovano il loro contrasto con una mini hand bag argentata.

Rosa + giallo

I toni soft del rosa caramella incontrano quelli luminosi del giallo Illuminating offrendo una combinazione cromatica romantica e grintosa per i look invernali. L’idea di look è proposta da Burberry che abbina un tailleur colorato dalla sfumatura rosa in twill di lana a una camicia bon ton giallo luminoso.

Rosa + beige

La sfumatura del rosa Pale Rosette dall’allure tenero, romantico e gentile è ideale da abbinare al colore neutro del beige per comporre outfit formali e ricercati. Come il look di Zimmermann in cui un blazer rosa è abbinato a un dolcevita a righe beige per un’idea di outfit ideale per l’ufficio.

Pink + black

Un abbinamento con cui è impossibile sbagliare è quello che vede il rosa abbinato al nero per un risultato elegante e dallo stile classico. Lo sa bene Chanel che in passerella presenta il tailleur composto da giacca corta e minigonna in rosa con profili neri abbinati ad accessori come calze a rete e scarpe total black.

Rosa e argento

Per dare un twist lucente al rosa pallido e delicato basterà puntare sulla tonalità metallizzata dell’argento che catalizza l’attenzione. Un esempio? L’outfit di Isabel Marant in cui una salopette argentata viene abbinata a una t-shirt in tulle con maniche a palloncino color soft pink per un look da tutti i giorni.

Rosa e azzurro

Gucci gioca con accostamenti cromatici che non hanno paura di osare e si affidano ai toni del cielo per creare look dal tipico allure primaverile trasportato anche durante la stagione invernale. Come l’abito composto da gonna rosata e una blusa colore azzurro coordinati dalla tonalità del rosso che spicca su maniche e collant.

Rosa + marrone

L’alternativa al classico nero è il marrone che insieme al rosa creano look perfetti per l’autunno-inverno 2021/2022. Lo sa bene Valentina Ferragni che sfoggia un’idea di look ideale per tutti i giorni composta da blazer e pantaloni in tuta marrone cioccolato abbinati a una t-shirt, una tracolla e un paio di sneakers total pink. Il risultato è puro glamour.