Charlize Theron, dea dorata in Louis Vuitton

Charlize Theron torna ad incantare sul red carpet e dopo lo scintillio argenteo sfoggiato durante i SAG Awards decide di brillare d’oro in occasione del 22esimo Costume Designers Guild Awards. Forse in maniera propiziatoria sembra incarnare la statuetta degli Oscar, per cui è stata nominata come miglior attrice protagonista per Bombshell.

Intanto ieri sera ha ritirato il premio Spotlight, dedicato agli attori il cui talento e la cui carriera sono caratterizzati da un impegno duraturo, con una particolare consapevolezza nei confronti del Costume Design.

La Theron per l’occasione ha indossato un abito totalmente ricoperto da ricami dorati, con inserti neri ai polsini e sulla braccia, firmato Louis Vuitton. La scollatura a goccia e la cintura in vita mettevano in evidenza una silhouette perfetta, mentre lo strascico e le maniche a palloncino aggiungevano regalità. La clutch nera, una Louis Vuitton Petite Malle, si abbinava agli inserti del vestito, così come le unghie dipinte di nero.

Visualizza questo post su Instagram Um pouco de glow nesta quarta-feira! ✨ #CharlizeTheron apostou no dourado para a sua presença no Costume Designers Guild Awards (@costumeawards) - premiação especial só de figurinos e figurinistas que antecede o #Oscar. Com um look exclusivo Louis Vuitton, a atriz investiu no brilho dos pés à cabeça. Literalmente, já que a tiara acolchoada também combinava com o restante da produção (e, pelo visto, a tendência voltou para ficar). O que acharam? (Fotos: Reprodução/Instagram) Un post condiviso da We Pick E-Mag (@wepickoficial) in data: 29 Gen 2020 alle ore 5:05 PST

Vista l’importanza dell’abito i gioielli indossati erano molto semplici, naturalmente in oro e brillanti, mentre la fascia ricalcava esattamente l’abito, aggiungendo un elemento giocoso all’insieme. Il trucco era molto naturale, con un semplice lucidalabbra e un ombretto marrone chiaro. Pur trattandosi di un look molto impegnativo l’attrice lo sfoggia con naturalezza e risultando sempre perfetta come in ogni occasione.