Testimonial Lancôme, non poteva che essere della casa francese il make-up di Chiara Ferragni in occasione del matrimonio con Fedez. A realizzarlo Manuele Mameli, il make-up artist che da tempo si occupa del beauty look dell’influencer italiana.

Per le nozze, durante le quali ha indossato un bellissimo abito Dior realizzato per lei da Maria Grazia Chiuri, Chiara Ferragni ha optato per un make-up naturale, che ha messo in evidenza i tratti delicati del suo viso e gli occhi chiari; nude il rossetto e incarnato luminoso. Unica concessione agli eccessi? La passata generosa di mascara. Ecco quali prodotti Lancôme sono stati utilizzati per il suo trucco.

Il beauty look di Chiara Ferragni: incarnato

La radiosità del volto è stata ottenuta grazie a Prep & Hydrate, un primer leggero Lancôme che lascia la pelle idratata e pronta per l’applicazione del fondotinta. La formula fresca dona una sensazione emolliente, rendendo la pelle morbida e luminosa (39 euro circa).

Tra i diversi fondotinta utilizzati dal make-up artist per ottenere l’effetto desiderato, il Teint Idole Ultra Cushion, che consente un’applicazione precisa e una lunga tenuta (38 euro circa).

Per illuminare è stato aggiunto Custom Glow Drops, in tonalità champagne, un illuminante liquido per personalizzare il fondotinta e creare un Look super luminoso (40 euro circa).

Teint Idole Ultra Wear Camouflage è il correttore Lancôme ideale per non appesantire la pelle, regalando un effetto copertura totale e un finish luminoso con effetto naturale (33 euro circa).

Un velo di blush è indispensabile per l’effetto bonne mine ottenuto da Manuele Mameli: tonalità Sorbet Coral per il Blush Subtil, da applicare al centro dello zigomo, sfumando delicatamente verso le tempie per illuminare le guance (47 euro circa).

Long Time No Shine è la cipria in polvere che fissa il make-up, controllando l’eccesso di sebo senza coprire in eccesso e senza seccare la pelle. Leggera, minimizza le imperfezioni, aumenta le performance del fondotinta e ne preserva il colore (47 euro circa).

Infine, per fissare il make-up, è stato passato Fix It Forget It uno spray che permette al trucco di restare inalterato e all’incarnato di rimanere rimane fresco fino a 24 ore (35 euro circa).

Il trucco occhi della influencer per il matrimonio

Sguardo naturale, luminoso e intenso per Chiara Ferragni il giorno delle sue nozze. Il prodotto Lancôme è Hypnôse Palette Matte in tonalità Beige Brulé: tonalità naturali e versatile che permette di creare un look fresco e luminoso (59 euro circa).

Immancabile il mascara, in versione waterproof, of course! E come poteva non essere Monsieur Big, ultimo nato di casa Lancôme che allunga e regala consistenza alle ciglia (28 euro circa).

Il make-up di Chiara: la bocca

Labbra nude, a prova di bacio, grazie all’Absolu Rouge Drama Matte, in tono Ardent Sand e finish mat, con tecnologia in polvere ultra-leggera che lo rende confortevole e altamente pigmentato (35 euro circa).