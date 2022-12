È trascorso meno di un mese dalla nascita di Thiago, il bambino che Chiara Nasti ha dato alla luce il 16 nvoembre 2022 e frutto dell’amore con Mattia Zaccagni, ma lei non manca mai di aggiornare i suoi follower sull’andamento della situazione. In più di un’occasione lei ha raccontato quanto non sia semplice riprendersi da un parto cesareo, che non era certamente programmato ma diretta conseguenza di un travaglio durato ben dieci ore, ma di non essere particolarmente interessata a riprendere in tempi rapidi la sua forma fisica: ora quello che conta di più è che il piccolo stia bene.

Nonostante tutto, come sanno bene molte mamme stare dietro a un neonato, che ha orari non sempre definiti e bisogno di mangiare anche durante la notte, può essere davvero stancante. Prima che questo accada chi non ha vissuto questa esperienza si può certamente immaginare la fatica che questo può comportare, ma tutto diventa più complesso quando la situazione diventa reale. Anzi, a volte si deve mettere in conto anche di dover passare la notte in bianco nonostante la fatica porti a chiudere gli occhi naturalmente. E Chiara Nasti sta vivendo tutto questo in prima persona.

“Pensavo fosse più semplice avere un figlio” – ha detto la 24enne in una delle sue numerose Instagram Stories, realizzate per tenere aggiornati i suoi fan sulla sua quotidianità.

Nonostante tutto, la fatica non sembra abbatterla nemmeno troppo ed è per questo che solo pochi giorni fa lei si era già detta disponibile a pensare di mettere in cantiere un secondo figlio. Tutto questo, però, solo dopo il matrimonio, altro evento a cui lei tiene in modo particolare. Ora avrà cambiato lidea? Certamente la 24enne non mancherà di tenerci aggiornati.