Color block: 7 modi di indossarlo

Il color block, che impazza nelle passerelle e tra le celebrities, continua a essere di tendenza anche nella moda Primavera-Estate 2020: colori accesi, vivaci e intensi che si combinano in abbinamenti estremi, per complicati equilibrismi cromatici. Niente pattern floreali, niente stampe, solo colori decisi e netti contrasti per i look.

Le nuance non devono essere obbligatoriamente forti, possono essere utilizzate anche sfumature come il rosa antico e il caramello. Le tonalità che si prediligono di solito sono il viola, arancione e le diverse sfumature del blu.

Negli outfit si può spostare l’asticella del coraggio più abbinando il colore predominante dell’outfit allo smalto, per ottenere un risultato ancora più color block.

Un capo color block può essere indossato a contrasto con un altro colore sgargiante oppure “desaturato” in abbinamento ad esempio a un grigio. Gli effetti che si possono ottenere sono i più diversi: da un look stravagante a uno très chic. Con il color block si può osare sia in estate che in inverno, mescolando vari tipi di tessuto fra di loro.

I modi di indossarlo? Ne abbiamo raccolti 7, visti alle celebrities nei loro look da street style o da red carpet.

Meghan Markle in color block

Rimasto celebre l’outfit scelto da Meghan Markle a gennaio del 2019, quando era ancora incinta, per una visita a Birkenhead. L’allora Duchessa di Sussex aveva scelto un look che ricordava molto nell’abbinamento dei colori alcuni già visti a Lady D. Per lei, abito viola, aderente e midi, di Babaton per Aritzia, cappotto rosso di Sentaler, borsa a sacchetto con manico color caramello, di Gabriela Hearst e altissime décolleté rosse di Stuart Weitzman.

Christina Pitanguy in color block

La fashion director Christina Pitanguy ha scelto di presenziare alle sfilate di Londra indossando accessori rossi, stivali e borsa di Fendi, è un abito multicolor di Lenny Niemeyer.

L’outfit di Gigi Hadid

Gigi Hadid, per le strade dell’East Village a New York City, ha sfoggiato un look tutto da copiare: pantaloni dal taglio maschile di color caramello abbinati a una t-shirt colorata. Il golf sulle spalle è color indaco e la borsa a mano è verde smeraldo. Scarpe marroni.

Color block: Landiana Cerciu

La fashionist Landiana Cerciu insegna ad abbinare un brillante abito viola fluttuante con una cintura a catena e décolleté con tacchi alti gialle. Il cappotto è rosso, blu petrolio e bianco, la borsa rosa pallido e viola chiaro. L’effetto è decisamente wow!

Il look di Olivia Palermo

Solo tre i colori del color block di Olivia Palermo: rosa, malva e nero. Sono neri gli accessori, scarpe e clutch, mentre al long dress malva ha abbinato una cappa rosa shocking. Total look griffato Valentino.

Come indossa il color block Lili Reinhart

Lili Reinhart la Betty Cooper di Riverdale al Robin Williams Center a New York ha indossato pantaloni e dolcevita rosso fuoco a cui ha abbinato un golf celeste e rosa.

Bella Hadid e il look in color block

Outfit super sporty per Bella Hadid che non rinuncia mai a un tocco di glamour: a Soho aveva pantaloni della tuta e anfibi neri abbinati a una giacca vinilica color tangerine, crop top e borsa marroni.