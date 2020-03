Come abbinare il verde scuro

Saper abbinare il verde scuro può dimostrarsi un asso nella manica per creare outfit versatili e in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2020. Come insegnano le celebrities, Kate Middleton in testa, il verde scuro è uno dei colori più gettonati anche nella stagione calda.

Era chiaro già dalle passerelle di Milano e di Parigi che questa nuance avrebbe invaso presto i guardaroba della fashion addicted più incallite in tutte le sue sfumature e quel Jungle Dress sfoggiato da Jennifer Lopez in chiusura della sfilata Versace Primavera-Estate 2020 stava lì a gridarlo ai quattro venti.

Quali accessori, scarpe e borse, e quali tonalità accostare? Niente paura, abbinare il verde scuro sarà un gioco da ragazzi: la nuance bosco, infatti, si sposa alla perfezione sia a toni freddi che a quelli più caldi, specialmente in estate.

Si possono creare look perfetti con argento e bronzo, ma anche con giallo, rosso, arancione e corallo; non si sbaglia con il bianco e il nero e si può usare senza timore anche con il denim e il beige chiaro.

E per qualche tip in più, vediamo come royalties e celebrities hanno scelto di abbinare il verde scuro sia sui red carpet che nei look di tutti i giorni.

Abbinare il verde scuro come Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge ha dimostrato di amare il verde in tutte le sue nuance. Per la sua visita in Irlanda non poteva che essere questo il colore con cui iniziare il tour: cappotto color bosco di Catherine Walker, abbinato a un abito a fantasia floreale verde prato, firmato Alessandra Rich. Accessori neri e verdi: nero il cerchietto in testa, verde scuro le décolleté dal tacco altissimo e verde chiara la pochette in camoscio.

Bella Hadid in verde scuro

Verde, nero e bianco sono i colori su cui ha giocato l’outfit di Bella Hadid a Parigi, durante la fashion week. Per lei una polo Lacoste a rombi verde chiaro, verde scuro e bianco, abbinata a pantaloni di pelle e un giaccone nero.

Il verde scuro secondo Alexa Chung

Casual e super chic il look di Alexa Chung durante la London Fashion Week. La it girl ha scelto pantaloni di un verde profondo, indossati con un dolcevita nero e un biker vintage. Ai piedi, stivaletti neri.

Abbinare il verde scuro come Christina Ricci

Anche sul red carpet il verde scuro è una tinta vincente: Christina Ricci lo ha scelto in occasione dell’Elton John AIDS Foundation’s Academy Awards Viewing Party per il suo abito di seta bordato di nero e abbinato a un paio di scarpe e una clutch di Roger Vivier nere.

Gli abbinamenti del verde scuro di Sophie Turner

Dal look da gran soirée allo street style all’insegna del comfort assoluto, il verde scuro si dimostra versatile come non mai. Ecco Sophie Turner, per le strade di Los Angeles con il marito Joe Jonas in tuta da ginnastica color muschio e un paio di sneakers bianchissime. Un tocco di colore con gli occhiali oversize gialli.