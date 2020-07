Come abbinare i sandali argento (non solo per una cerimonia)

I sandali argento? Ora si indossano dalla mattina alla sera, sette giorni su sette, non solo per una cerimonia. Basta sapere con quali abiti (estivi e non) abbinarli e i modelli metallizzati sono perfetti per outfit ricercati che possono essere portare in ogni occasione. Sandali argento e jeans? Perché no, dicono le nuove tendenze.

Con tacco a spillo, tacco largo e medio, super sparkling: infinite le variazioni per un must have amato da attrici, modelle e influencer che non passa mai di moda e non smette di far sognare (soprattutto nelle sue versioni luxury).

Come abbinare i sandali argento

Sandali argento, gli outfit

Lezione di stile da Francesca Sofia Novello: per la modella pantaloni morbidi con pinces color nocciola abbinati a una camicia modello coreano con manica a palloncino a righe celesti. Conta di cuoio e sandali argento con strass.

Quanto glamour per l’outfit di Taylor Hill, composto da pantaloni di raso color kaki e blazer di velluto marrone. Argento per la sciarpa sottile legata al collo e i sandali con cinturino alla caviglia.

Diventata celebre tra le influencer per i suoi look sempre ricercati, Mascarada ha sfoggiato in completo grigio Max Mara con gonna plissettata e giacca con tasche abbinata a tracolla argentata di Paco Rabanne, handbag nera di Balmain e sandali gioiello di Amina Muaddi indossati con calze grigie.

Aandali argento cerimonia

Splendida Natalia Vodianova in jumpsuit bianca e sandali argentati, un look da red carpet perfetto come abito da sposa per un matrimonio informale ma di sicuro effetto.

Pauline Ducruet, figlia di Stephanie di Monaco, ha indossato con quell’eleganza tutta d’oltralpe un tailleur nero con giacca oversize, impreziosito da un collier di diamanti e sandali gioiello.

Look da supermodella quello di Elsa Hosk: griffato Rick Owens il longdress senza spalline realizzato in denim con una pellicola metallica che crea il suo aspetto luccicante abbinato a sandali argentati con plateau.

Sandali argento, modelli e tendenze

Sono di Jimmy Choo i sandali con cinturino dalla punta quadrata aperta e un tacco scultura con finitura a specchio.

Prezzo consigliato: 625 euro

Casadei propone sandali dalla silhouette essenziale e la nuance metallizzata con tacco bade in acciaio in pelle effetto specchio.

Prezzo consigliato: 570 euro

Il classico sandalo Deneuve di Aquazzurra a punta aperta con cinturino alla caviglia in raso lucido è impreziosito da cristalli argentati sul tallone e sul tacco.

Prezzo consigliato: 895 euro

Gucci propone un sandalo con maxi plateau d’ispirazione Seventies in pelle metallizzata color argento dal design con doppia suola che richiama i modelli stravaganti di quegli anni.

Prezzo consigliato: 980 euro

Argento e Pvc per il modello Christian Louboutin con due cinturini, uno trasparente e l’altro impreziosito da un nodo, dal tacco sottile di 85 mm.

Prezzo consigliato: 595 euro