Vestiti estivi: i modelli più belli da indossare

Le temperature si alzano e con loro sale il desiderio di indossare i vestiti estivi: modelli leggeri e fluidi con cui affrontare le giornate al sole. La moda Primavera-Estate 2020 propone abiti lunghi e corti, chemisier, in stampa floreale, multicolore o rigorosamente monocromatici. I colori più gettonati? Il blu, of course, eletto tinta Pantone 2020 nella sua nuance Classic Blue. Spazio anche al rosso e all’arancione, al verde (varianti fluo comprese) e agli immancabili colori pastello.

I modelli più gettonati della stagione sono quelli che strizzano l’occhio al passato: taglio chemisier, annodato in vita con gonna a ruota o plissé, in stile anni Cinquanta. Oppure dalla silhouette dritta, con scollo squadrato o a cuore e maniche corte a palloncino, dei mitici Eighties.

La passione per gli anni Sessanta – che non passa mai – porta con sé abiti contraddistinti da tagli corti e midi e cinture in vita dalla fibbia squadrata; gli anni Ottanta stravedono per le stampe a pois e le maniche a sbuffo che, come visto in molte delle sfilate, continuano a mietere successo.

Impazza poi lo stile vintage: i vestiti primaverili si allungano fino ai piedi e si muniscono di maniche ampie, per copiare il look da amanti della natura decisamente très chic.

Un aiuto per districarvi tra le infinite proposte del fast fashion e dei brand luxury? Ecco i 10 vestiti estivi più belli da indossare nella stagione calda.