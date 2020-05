Come abbinare il fucsia

Non solo rosa cipria: tra i colori che non passano mai di moda c’è anche il fucsia e sapere come abbinarlo, prendendo magari spunto dagli outfit delle celebrities può svoltare non pochi look. Dai cappotti ai tailleur pantaloni, dalle jumpsuit fino alle borse e alle scarpe, la nuance vivace e super energetica, si sposa in look accattivanti che non rinunciano a essere femminili con brio.

Come abbinare la tonalità tra il rosa e il viola senza sbagliare? Ecco i look più belli indossati dalle star.

L’abbinamento con le tinte fluo

L’attrice Lily Collins impegnata sul set della serie tv Emily in Paris è stata fotografata con un cappotto fucsia e una minigonna rosa fluo come gambaletto e décolleté, abbinata a un golf nero e rosa. Un outfit ideale se non si ama passare inosservate.

Il fucsia e l’arancione

Kylie Minogue, sul red carpet per la première di Last Christmas ha scelto un abito floreale di Erdem in organza di seta, ricamato con fiori di ispirazione vintage e rifinito con nastro di velluto nero alla vita, abbinato a una minibag nera con applicazioni di cristalli.

Indossare il fucsia come Kendall Jenner

Un fisico mozzafiato quello di Kendall Jenner inguainato in un completo top e pantaloni tutto aderenze e nudità del brand australiano I Am Gia. La modella ha completato l’outfit con tacchi in perspex e una piccola borsetta metallica.

Il fucsia secondo Chiara Ferragni

Griffata Alberta Ferretti la jumpsuit con righe azzurre che Chiara Ferragni ha indossato alla sfilata della Maison italiana. Ai piedi, sandali flat in suede.

Indossare il fucsia sul red carpet

Florence Pugh è diventata famosa per aver prestato il suo volto alla Amy March di Greta Gerwig, in Piccole donne. Da quando è uscito il film ha solcato red carpet e partecipato a party, richiestissima. A Londra, è arrivata alla Royal Albert Hall indossando un abito Dries Van Noten nero con accessori neri e cappa fucsia.

Gli abbinamento con il rosa

Look ladylike per Lucy Hale: l’attrice di Pretty Little Liars ha abbinato un minidress in tweed rosa e bianco con cappotto e décolleté fucsia. Ton sur ton anche la deliziosa handbag,

Il vestito a pois

Un Oscar de la Renta vintage il mididress scelto da Kate Middleton durante il tour in Irlanda a marzo: tessuto a pois con un colletto arricciato e jabot rifiniti in velluto nero, polsini a doppia fascia anch’essi rifiniti in velluto nero e una cintura di velluto nero. Clutch e décolleté nere di Jimmy Choo completavano l’outfit bon ton della Contessa.

Abbinare il fucsia con il nero

Ancora fucsia e nero l’abbinamento scelto da Anna Dello Russo per la sfilata Giambattista Valli: giacca riccamente ricamata e gonna lunga nera, con stivali a punta.

Gli accessori fucsia

Tracolla Chanel fucsia per Paulina Swarovski, che ha sposato con piglio sicuro l’accessorio colorato a un outfit bianco e nero.

Abbinare il fucsia con il bianco

Basta uno sguardo alle sfilate Autunno-Inverno per avere la certezza che la passione per questa nuance non tramonterà con la stagione calda: da Versace, il tailleur pantaloni si abbina alla perfezione con la camicia bianca e il cappotto nero dal taglio maschile. Un look fatto di contrasti e di sicuro successo.