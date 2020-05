Abito rosa cipria: come abbinare il trucco

Arriva direttamente dai red carpet più blasonati la passione per l’abito rosa cipria, un look dalla nuance delicata e femminile che non passa mai di moda e per il quale è fondamentale abbinare accessori e make-up nel modo più armonioso.

Il trucco da abbinare? Si può puntare sullo sguardo con uno smokey classico oppure con un ombretto più soft. Ideale anche giocare con i contrasti scegliendo un rosso ciliegia o fuoco sulle labbra, soprattutto per chi ama uno stile di ispirazione vintage.

Si può anche optare per uno stile minimal, grazie a un make-up tutto puntato sullo sguardo: protagonista indiscusso l’eyeliner nero, da applicare con uno stile grafico oppure un sensuale cat-eye.

Il rosa cipria si abbina perfettamente anche colori come l’argento, sottolineando l’occhio con una matita scura e a riempire la palpebra con un ombretto liquido o in crema.

Per creare un beauty look delicato, indicato soprattutto per chi ha una carnagione chiara e capelli biondi, via libera a ombretti con tonalità della terra, tra marrone e beige e labbra nude e un blush in una nuance calda. Il colore più glam abbinato all’abito rosa cipria? Il rosso fuoco, dallo smalto al rossetto.

Dai modelli anni Cinquanta fino ai long dress, le star che hanno scelto un vestito di questo colore sono state davvero tantissime e non solo alla Notte degli Oscar 2020. Ecco i 5 abbinamenti trucco-abito da copiare alle celebrities, preferiti dalla redazione di DireDonna.

Abito rosa cipria: il trucco di Rita Ora

A tutto vinile l’abito rosa cipria di Atzuko Kudo che Rita Ora ha indossato al “Love party” organizzato a Londra dai fotografi Merte & Marcus House in onore di Madonna. Per la cantante, labbra rosa cipria, dal finish mat e smokey eyes grigio sottolineato da matita e eyliner nero.

Abbinare il trucco all’abito rosa cipria come Regina King

Agli Oscar 2020, Regina King, premiata l’anno prima con la statuetta, ha scelto una creazione di Versace. Make-up tutto giocato sullo sguardo, sottolineato da una spessa linea di eyeliner nero. Labbra rosa con rossetto dal finish gloss.

Caitriona Balfe: come abbinare il trucco all’abito

Splendida Caitriona Balfe nell’abito Valentino alla Notte degli Oscar. La protagonista di Outlander ha scelto un contrasto netto grazie al rossetto rosso fuoco e un trucco occhi delicato, sui toni nude.

Il rosa cipria secondo Katy Perry

Alla première di American Idol Katy Perry ha optato per un abito in stampa leopardo rosa cipria di Stella McCartney per la sua apparizione sul tappeto blu, completando il suo outfit con décolleté di cristallo di Jimmy Choo. Make-up sui toni del malva, con ombretto e eyeliner nero, e rossetto creamy.

Il trucco di Angela Sarafyan

Angela Sarafyan ha partecipato alla premiere della terza stagione di Westworld con un abito di Redemption a cui ha abbinato un trucco occhi bronzo, eyeliner nero e labbra nude.