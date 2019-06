Come abbinare le espadrillas

Espadrillas? Te quiero mucho… che siano flat, con la zeppa, coloratissime o ricamate, per abbinare le espadrillas è fondamentale saper armonizzare tinte e volumi.

Da qualche anno, infatti, le celeberrime scarpe di tela con la suola intrecciata sono tornate di gran moda, confermandosi anche tra le tendenze della moda Primavera-estate 2019.

Per trovarne le radici è necessario volgere lo sguardo a Girona, in Spagna, al 1927 quando Luis Castañer e suo cugino, Tomas Serra, iniziano a produrre le scarpe tipiche della Catalogna, le alpargates (termine locale per definire il modello). Basterà poco perché conquistino personaggi come Salvador Dalì e Grace Kelly, diventando delle vere e proprie leggende.

Ogni stagione vengono proposti tantissimi modelli che variano per colore, tessuto e forma, ma anche le più classiche, sia nella versione ultra flat sia con zeppa intrecciata, non accennano a tramontare nei favori delle fashion addicted. Ne esistono alcuni con effetto denim, altri in cuoio, altri ancora con i glitter o con le borchie. Davvero di tendenza sono quelli in tessuto metallico proposti da differenti brand, sia luxury che low cost. Non mancano modelli con stampe colourful di simpatici animali, come i fenicotteri, o addirittura in cavallino. Vediamo, allora, qualche consiglio per abbinare le espadrillas dell’estate 2019.