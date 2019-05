È scoppiata la stagione dei vestiti lunghi: con l’arrivo di temperature più miti, è difficili resistere a uno dei tanti long dress proposti da brand low cost come Asos, Zara e H&M, con cui creare outfit perfetti, in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2019.

Righe, fiori e pois vanno per la maggiore tra le stampe più in voga nei mesi caldi, ideali per abiti da portare dalla mattina alla sera, abbinati con le scarpe e le borse più trendy quest’anno.

Maxi abiti a prezzi contenuti? Negli store dei brand low cost è possibile: ecco le proposte Asos, Zara e H&M preferite dalla redazione di DireDonna.

Vestiti lunghi: le proposte Asos

È bianco con ricami floreali il long dress di Frock And Frill con pannelli in pizzo e cut-out sul retro. Qui per acquistare. Taglio a portafoglio con bottoni per il vestito lungo e ampio di Y.A.S color ruggine. Qui per acquistare. Di Asos Design il modello lungo a balze con maniche a sbuffo e motivo a righe. Qui per acquistare.

I vestiti lunghi di Zara

Il longress di Zara a rete è color verde smeraldo con scollo a V e spalline sottili regolabili. Ha scollo a V ed è senza maniche il modello di Zara a pois bianco e rosso. Dettaglio di cintura dello stesso tessuto e fibbia metallica. anteriore. È lungo e morbido con collo rotondo e maniche lunghe con polsino elasticizzato il vestito di Zara con stampa floreale giallo e con volant.

H&M: vestiti lunghi

Lungo e leggero in robusto tessuto di misto lino e seta l’abito di H&M con profondo scollo a V e spalline sottilissime incrociate dietro. Il caftano di H&M è in tessuto leggero di misto lyocell Tencel con motivi stampati. Scollo a V davanti e dietro, coulisse con laccetti sottili dietro. In jersey il maxi-abito di H&M lungo e senza spalline a righe.