Capire una volta per tutte come abbinare scarpe e pantaloni significa sapersi destreggiare tra look diversi senza errori di stile e, soprattutto, senza perdere minuti preziosi davanti allo specchio provandone diverse paia fino a scegliere quelle giuste.

Non vi stiamo, naturalmente, dicendo che non potrete più mettere le vostre décolleté preferite sotto ai jeans o le sneakers con il tailleur. E nemmeno che rinunciate a pantaloni e scarpe di tendenza. Anzi, nell’armadio non possono mancare Mom jeans e pantaloni larghi, stivaletti per tutti i giorni e eleganti slingback. Tutto è possibile, è semplicemente una questione di equilibrio (o, come ci piace ancora chiamarlo in redazione, di gusto!). Per costruire un look chic è necessario sempre partire dai propri gusti, tenendo a mente che più l’outfit è semplice ed equilibrato, meno colori si scelgono, più è sicuro che il risultato finale sia appunto fine, equilibrato, sofisticato.

Come abbinare scarpe e pantaloni? Per farlo bisogna prendere in considerazione diversi aspetti. Ecco alcune semplici regole di cui fare tesoro.

Come abbinare scarpe e pantaloni: le regole

Le regole o meglio le indicazioni e i consigli per gli abbinamenti riguardano forme e volumi, con lo scopo di rendere più armoniosa la figura.