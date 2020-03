Come disinfettare lo smartphone senza fare danni

È ormai cosa universalmente nota che il nostro smartphone, che portiamo e usiamo con noi in ogni luogo domestico e non, è uno degli oggetti più sporchi, ricettacolo di microbi, batteri e, in tempi di pandemia di COVID-19 altrimenti conosciuto come Coronavirus, anche di virus.

Non è ancora stato stabilito ufficialmente per quanto tempo il virus resista sulle superfici, dunque è buona norma imparare a disinfettare il cellulare, pulendolo senza provocare danni a uno strumenti divenuto indispensabile.

Ecco dunque una serie di raccomandazioni da tenere per bene a mente per pulire e disinfettare lo smartphone evitando di danneggiarlo:

Il consiglio è quello di compiere l’operazione spesso, in via generale. Tuttavia in questi giornate di massima allerta è il caso di procedere ogni volta si esca di casa con il cellulare, sopratutto se lo si è estratto per qualche motivo appoggiandolo su una superficie estranea.