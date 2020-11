Come indossare gli anfibi: idee e look

Basta camminare lungo qualsiasi via dello shopping e dare un’occhiata alle vetrine dei negozi di calzature per capire che sono le scarpe dell’anno, di cui non si può fare assolutamente a meno: per capire come indossare gli anfibi, la nostra redazione ha scovato idee e look per essere sempre chic e piene di stile.

Del resto, i combat boot già negli ultimi anni sono stati sdoganati dagli outfit delle sottoculture giovanili. Insomma, non serve essere diciassettenni dark per indossarli: oggi ci sono modelli adatti a tutte, senza limiti di età e di occasione. Infatti, anfibi semplici, con un carrarmato sobrio e senza borchie o cerniere, sono perfetti anche per un outfit da ufficio, con tailleur pantalone, camicia bianca e tote bag.

Gli anfibi danno a tutti i look un tocco in più, grintoso e urban chic. Non sapete come abbinare gli anfibi? Ecco gli outfit più belli da cui lasciarvi ispirare davanti al guardaroba.

Come indossare gli anfibi? Gli outfit

Le nostre proposte su come indossare gli anfibi tengono conto delle ultime tendenze in fatto di abbigliamento. Dalla gonna midi plissé agli short invernali, dai leggings al blazer, ecco come comporre un look da influencer con i capi del vostro armadio e i combat boot, con o senza lacci, con chiusura lampo, più o meno alti.

Blazer e leggings

I leggings, specialmente in pelle, sono un trend inarrestabile quest’anno. Ecco un look total black che esprime una forte personalità, ma talmente minimal da essere perfetto anche per l’ufficio.

Cappotto animalier e jeans

All’insegna della semplicità, e quindi facile da comporre per tutte, anche questo outfit con top, jeans e cappotto. Proprio il cappotto fa la differenza e rende il tutto ultra chic. Noi abbiamo pensato all’animalier, ma sono perfetti anche i quadri, altra grande tendenza di stagione.

Felpa e gonna midi plissé

La gonna midi a pieghe è sempre espressione di un look sofisticato. Grazie agli anfibi si può sdrammatizzare e rendere l’insieme urban chic e semplice da portare.

Giacca e short invernali

Gli short invernali sono protagonisti di mise originali e fuori dal comune, ben si abbinano a combat boot alti, mentre la giacca bianca regala un pizzico di eleganza in più.

Gonna a tubino a quadri e giacca di pelle

Il tartan è protagonista indiscusso del guardaroba invernale e si abbina alla perfezione con gli anfibi neri. In questo outfit è delizioso il leggero contrasto tra il modello a tubino e la giacca scelta, il chiodo di pelle che fa sempre molto rock.

Gonna in tulle e top

A proposito di contrasti, cosa ne pensate di questo look romantico che abbina la gonna in tulle agli stivali da combattimento? Il total black, poi, aggiunge un tocco di decadence.

Crop top e pantaloni cargo

Se siete alla ricerca di uno stile casual ma al tempo stesso ricercato, puntate su un crop top, in questo caso in pelle, da abbinare a pantaloni cargo. Questo tipo di pantalone, del resto, trova negli anfibi un naturale completamento. Ricordate, però, di aggiungere al look un dettaglio urbano, contemporaneo o femminile, per evitare l’effetto safari. In questo caso, ideale la borsa con tracolla a catena dorata.