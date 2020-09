Che sia con gonna o con pantalone, resta sempre uno dei pezzi classici, inossidabili del guardaroba femminile: ma come indossare il tailleur nero? E qual è l’occasione più adatta per sceglierlo? E con quali accessori si completa il look? Per indossare il tailleur nero con stile, infatti, è importante seguire alcune regole, dagli abbinamenti con le scarpe a quello con ciò che si mette sotto o sopra, come camicie, top e capospalla.

La prima, però, è la scelta del tailleur: il pezzo giusto, elegante, che calzi a pennello, può fare parte di un guardaroba capsula come un evergreen che resiste al passare degli anni. È importante, quindi, dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione all’acquisto, individuando un modello che non passi di moda e che valorizzi il fisico. Meglio ancora sarebbe far realizzare da un sarto esperto il completo. Si tratta di un piccolo investimento, è vero, ma ampiamente ripagato, calcolando il fatto che il tailleur nero si può indossare in moltissime occasioni, dal lavoro alle cerimonie passando per il tempo libero. Anche come spezzato, con solo la giacca o solo i pantaloni o la gonna abbinati ad altri capi.

Come (e quando) indossare il tailleur nero? Ve lo diciamo noi.

Tailleur nero, gli outfit

Sono gli abbinamenti che permettono al tailleur nero di essere così versatile e di resistere al tempo che passa. Un blazer nero e una gonna a sigaretta o un pantalone dal taglio dritto possono essere, proprio grazie agli accostamenti, l’opzione giusta per una riunione di lavoro o per un pomeriggio con le amiche. Con una camicia bianca, scarpe décolleté e borsa tote nei toni neutri, il perfetto outfit da ufficio è servito. Scegliete una t-shirt con scritta, sneakers e zainetto e sarete irresistibilmente casual chic.

Scarpe per tailleur nero

Alla luce dell’importanza degli abbinamenti, la scelta delle scarpe non è un dettaglio, ma è fondamentale per dare uno stile al vostro look.

Con le décolleté non potrete certo sbagliare: sceglietele nei toni neutri per il giorno e occasioni formali, rosse o in tinte accese per il tempo libero. Via libera a stivaletti come tronchetti durante l’inverno, specialmente se avete un fisico slanciato, e ai sandali o sandali gioiello in estate. Con le sneakers sarete casual, con mocassini o stringate bon ton.

Cosa mettere sopra il tailleur

Un dubbio che in molte si pongono: poiché il tailleur ha già la giacca, cosa mettere sopra? Il capospalla per completare il look nelle giornate più fredde, in cui il blazer non basta, deve essere più lungo della giacca, leggermente più ampio e avvolgente. Puntate su un cappotto, su uno spolverino e su una mantella, grande tendenza di stagione.

I colori? Non allontanatevi troppo da quello del tailleur e dai neutri per le occasioni formali, via libera alle tinte accese invece nel tempo libero.

Cosa mettere sotto il blazer

Abbiamo già accennato ad alcune idee per completare il look con il tailleur e regalare ogni volta una personalità diversa, non solo grazie agli accessori, ma anche a cosa si mette sotto il blazer. La camicetta, ça va sans dire, è l’opzione più naturale, semplice ed elegante. Tuttavia anche questo capo riserva diverse sorprese, se ci si allontana dal modello classico bianco e si punta sul coloro, sulla fantasia, sulle trasparenze o su dettagli vintage come il fiocco al collo.

Un top bianco è una soluzione con cui non si sbaglia mai, ma in molte oggi scelgono anche t-shirt con lettering per lanciare i loro messaggi. Il body, tornato di moda, è un’altra proposta alternativa alla camicia, come romantico corpetto con scollo a cuore. Se la giacca è abbastanza aderente e attillata, potreste stupire amiche o partner indossando solo quella, come fanno spesso influencer e top model.