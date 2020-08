Quando si apre l’armadio e si sceglie il look per la giornata bisogna tenere conto di moltissimi fattori, del fisico come degli abbinamenti di colori: non bisogna, però, mai dimenticare che è necessario puntare a comporre i migliori outfit per ogni occasione.

Cosa vuol dire? Che non basta vestirsi al meglio in generale, ma i capi e il look devono essere adeguati all’occasione per cui ci si prepara, come l’ufficio, un aperitivo con le amiche, un appuntamento romantico, una passeggiata nel tempo libero, una cerimonia etc.

Una persona vestita bene per andare al lavoro, infatti, potrebbe essere fuori luogo a un matrimonio. L’outfit scelto per andare a ballare con le amiche, invece, potrebbe essere poco adatto a una cena galante in un ristorante stellato e così via.

Naturalmente, ci sono pezzi passepartout. Il tubino nero, per esempio, deve la sua fama di capo fondamentale del guardaroba capsula proprio alla versatilità. Con le sneakers e uno zaino è casual, con tronchetti e chiodo dà vita a un look grintoso, con décolleté e tracolla è classico, con sandali gioiello e pochette sofisticato. Del resto, la scelta degli accessori ha generalmente un grosso peso sul tipo di abbigliamento.

Quali sono i migliori outfit per ogni occasione? Ecco i consigli pratici della redazione per dirimere i dubbi davanti alle ante aperte del guardaroba.

I migliori outfit per ogni occasione

I look migliori sono, ovviamente, molto personali. Le nostre sono idee da cui lasciarsi ispirare, ma anche da cambiare in base ai gusti, al fisico, alla stagione e alle disponibilità.

Per l’ufficio

L’abbigliamento per l’ufficio dipende, naturalmente, dal grado di formalità dell’ambiente. In generale, con tailleur pantalone (o gonna), décolleté e borsa a mano non si sbaglia mai.

Per un aperitivo con le amiche

Un aperitivo o un’uscita con le amiche sono senz’altro l’occasione per “sbottonarsi”, per vestirsi esprimendo la propria personalità senza limiti. Via libera a colori, stampe, t-shirt che parlano di voi, a un mix di stile urban e dettagli alla moda.

Per un appuntamento romantico

Per un appuntamento romantico, come una cena galante, bisogna essere al top, eleganti ma non troppo (a meno che la location non lo richieda), sexy ma non aggressive. La nostra proposta punta alla semplicità e a far trasparire dai dettagli il carattere di una donna effortless chic. Bastano una camicetta, una gonna a tubino e gli accessori giusti per fare colpo grazie a classe e semplicità.

Per una passeggiata

Una passeggiata nel tempo libero, per lo shopping, per prendere un gelato, per godersi le strade della propria città durante il weekend o un borgo in un weekend fuori porta. Parola d’ordine: comodità. La nostra proposta è un outfit composto da top, blazer, jeans e sneakers (in alternativa mocassini o ballerine). Questo look è anche perfetto per lo shopping, in quanto sono molti i capi che si possono provare con un top dai colori neutri o con i jeans.

Per una cerimonia

Cerimonia in vista? Occhio al dress code, spesso indicato negli inviti, allo stile e all’orario della cerimonia. In generale, il corto e il midi vanno bene per il giorno, il lungo per la sera. La nostra scelta passepartout? Una tuta, opzione estremamente trendy.