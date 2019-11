Avete mai pensato di annoverare, tra le decorazioni di Natale 2019, i cuscini natalizi? Se non lo avete ancora fatto dovreste rivedere la vostra posizione, perché per creare l’atmosfera delle feste in casa non ci sono solo l’albero di Natale, il presepe o gli addobbi per porte e finestre.

Tra i tessili, federe, copricuscini e cuscini sono i più versatili ed economici: con poca spesa si portano nell’arredamento l’allegria, i colori e le tendenze del Natale 2019. Basta posizionare i cuscini su divani, poltrone e sedie, ma anche sul letto, su sgabelli o cassapanche. Sono una decorazione calda, morbida, elegante.

Le proposte non mancano, dalla collezione IKEA Natale 2019 alle idee di Maisons du Monde, Zara Home, Coin Casa. Sceglieteli in base allo stile della casa, oppure optando per i colori più trendy degli addobbi natalizi, in quanto c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco i cuscini natalizi più belli tra le decorazioni natalizie 2019.

Cuscini natalizi 2019