Colori Natale 2019: novità e tendenze

Non è troppo presto per conoscere i colori Natale 2019 con cui addobberemo la casa, la tavola e l’albero: grazie alle collezioni di brand come IKEA, Zara Home e Maisons du Monde, infatti, è già possibile dare un’occhiata a novità e tendenze.

Il tempo, del resto, vola, e tra Halloween e Natale c’è solo un batter di ciglia. Avete pensato a quale mood scegliere quest’anno per le decorazioni natalizie? Resterete fedeli ai simboli classici, come gli abeti, Babbo Natale e la stella cometa, e ai colori come rosso, verde e bianco? Vi lascerete tentare da uno stile eclettico multicolor o punterete sulle ispirazioni nordiche tra tinte neutre e materiali naturali?

Le proposte sono tante e per tutti i gusti: iniziamo il nostro “viaggio” alla scoperta dei colori per il Natale 2019.

Colori Natale 2019: il rosso

Il colore per eccellenza delle festività natalizie è il rosso, che non mancherà neppure tra le tendenze 2019. Ikea gli ha dato grande spazio, ma è presente in tutte le collezioni con la sua allegria sgargiante.

IKEA VINTERFEST Decorazione a forma albero di Natale , di un bel rosso, è in poliestere e alta 28 cm. Prezzo 4,95 euro

IKEA VINTERFEST Cero senza profumo , il suo decoro bianco su rosso è opera della designer Paulin Machado. Prezzo 3,50 euro

Maisons du Monde Candela profumata . In vetro rosso con stampa, lancerà grazie alla fiamma vivaci bagliori. Prezzo 12,99 euro

. In vetro rosso con stampa, lancerà grazie alla fiamma vivaci bagliori. Prezzo 12,99 euro Maisons du Monde Lightbox . La scatola luminosa reca un messaggio di Babbo Natale: un decoro davvero suggestivo. Prezzo 16,99 euro

Zara Home Decorazione a forma di renna . Piacerà a grandi bambini questa morbida e calda figura decorativa natalizia a forma di renna con il suo maglioncino rosso. Prezzo 19,99 euro

Zara Home Pallina con neve. Il più classico dei soggetti, Babbo Natale che consegna i regali, è protagonista della scena racchiusa nella romantica palla di neve. Prezzo 15,99 euro

Oro per le decorazioni natalizie 2019

Di gran moda per addobbare la casa l’oro, che con i suoi preziosi bagliori illumina gli ambienti e si abbina bene anche a tutte le altre tinte di tendenza.

IKEA VINTERFEST Portacandelina con carillon ideato da Bea Szenfeld. Delizioso il movimento della volpe azionato dal calore della candela. Prezzo 7,95 euro

IKEA VINTER 2019 Sacchetto regalo per bottiglia . Parte della nuova collezione natalizia, è perfetto per confezionare le bottiglie di vino o liquori che spesso finiscono sotto l’albero. Prezzo 2,50 euro per 2 pezzi

Maisons du Monde Pallina con glitter . Una cascata di glitter dorati ricopre questo set di palline per decorare l’albero di Natale. Prezzo 2,99 euro per 6 pezzi

Maisons du Monde Statuetta a forma di stella . La stella dorata in ceramica ha un aspetto prezioso e contemporaneo al tempo stesso. Prezzo 4,99 euro

Zara Home Casetta decorativa . Oro e bianco si uniscono in questa deliziosa casetta decorativa in ceramica con luce. Prezzo 9,99 euro

Zara Home Candelabro. Lucente il candelabro in ceramica dalla forma arrotondata con base circolare (disponibile anche in argento). Prezzo 6,99 euro

Tendenze colori per il Natale: le tinte neutre

Non accenna a diminuire la passione degli interior designer per i colori scandinavi, ispirati alla natura, neutri, sobri e accoglienti.

IKEA VINTERFEST Illuminazione decorativa a LED . La campana a batterie, che diffonde una luce calda e accogliente, ha un timer integrato che attiva automaticamente la luce alla stessa ora ogni giorno (resta accesa per 6 ore). Prezzo 7,95 euro

IKEA VINTERFEST Ghirlanda artificiale . Questa decorazione da interno o da esterno è un modo semplice per aggiungere carattere alla tavola o per decorare una porta e creare atmosfera. Prezzo 15 euro

Maisons du Monde Decorazione da appendere . Un tenero scoiattolo è protagonista di questa decorazione in legno da appendere con pigna. Prezzo 3,18 euro per 2 pezzi

Maisons du Monde Albero da appendere . La decorazione natalizia da appendere a forma di abete luminoso ha 50 LED. Prezzo 15,99 euro

Zara Home Calendario dell’Avvento con luce . Simpaticissimo il calendario dell’Avvento in legno a forma di casa, con luce. Prezzo 45,99 euro

Zara Home Stella in legno con luce. Richiama un paesaggio invernale e temi natalizi questa stella in legno con una luce interna. Prezzo 19,99 euro

Colori natalizi: rosa, perché no?

Se volete un Natale alternativo, per i vostri addobbi puntate sul rosa, perfetto da accostare all’oro o, nella sua versione pastello, ai toni neutri.