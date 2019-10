IKEA Natale 2019: catalogo, novità, decorazioni

È il momento di pensare a come decorare la casa per le feste: sul catalogo IKEA Natale 2019 è possibile trovare novità imperdibili e decorazioni per l’albero di Natale, luci, palline e addobbi per dare vita a un’atmosfera unica.

Come ogni anno, infatti, al suo atteso Catalogo IKEA 2020, il brand svedese del design alla portata di tutti affianca una selezione dedicata totalmente alle festività natalizie. Che segue le tendenze e i colori del Natale 2019 ma propone anche il classico stile svedese per portare nelle nostre case il calore, i materiali, i simboli tipici delle abitazioni nordiche durante le feste.

Dopo aver visto cosa propone Maisons du Monde, abbiamo selezionato, tra le tante idee tra cui scegliere nel catalogo IKEA Natale 2019, le novità e le decorazioni da non farsi scappare.

Albero di Natale IKEA

L’albero di Natale IKEA vero è un’idea di base perfetta da cui partire per creare la giusta atmosfera di accoglienza in casa.

Dal 16 novembre 2019 (negli store di Genova e Torino la vendita inizierà il 22 novembre 2019) anche quest’anno sarà possibile acquistare da IKEA un albero di Natale vero, fino ad esaurimento scorte. L’iniziativa all’insegna della sostenibilità Compostiamoci bene permette, poi, di riconsegnare l’albero insieme allo scontrino di acquisto, tra il 4 ed il 13 gennaio 2020, e ricevere un buono di importo pari al prezzo di acquisto, spendibile nei negozi IKEA in Italia dal 4 al 31 gennaio 2020. Gli alberi verranno trasformati in compost o riutilizzati per mobili impiallacciati.

Luci di Natale IKEA

Le luci di Natale sono fondamentali per vestire tutta la casa, e non solo l’albero, con la magia del Natale. L’assortimento di luci natalizie STRÅLA, come vuole il suo nome che in svedese significa “brillare”, ha l’obiettivo di rallegrare le giornate invernali, le serate in famiglia e le feste. Dalle illuminazioni a LED ai paralumi per lampade a sospensione a forma di stella, le luci finiscono sulla tavola e in ogni stanza.

Palline e addobbi

Le palline per l’albero di Natale e gli addobbi da appendere per la casa della collezione VINTERFEST sono per tutti i gusti. Che si preferisca un approccio minimalista, uno stile glamour o un mood giocoso, non sarà difficile trovare le idee giuste. I colori must? Rosso in abbinamento al blu, come vuole la tradizione scandinava.

Novità imperdibili

Le novità che abbiamo amato di più e che ci hanno fatto venire voglia di correre nello store IKEA più vicino? Sono legate all’idea di passare del tempo in casa tutti insieme, per esempio cucinando, e a quella di avere piccole decorazioni alternative da seminare in casa qua e là anche in angoli inaspettati, per ricordare a tutti che le feste sono vicine.

Spazio anche ai bambini in cucina, del resto il Natale è un momento magico prima di tutto per loro. IKEA ha pensato a stampi e scatole per biscotti natalizi, ma anche alle mise da cuochi provetti con grembiule e tanto di cappello da chef.

Le novità per decorare la casa si ispirano al design scandinavo e alle origini di IKEA da cui il brand, oggi conosciuto in tutto il mondo, non si è mai allontanato. L’intera collezione invernale in vista delle feste, del resto, è caratterizzata da forme allegre e d’effetto che si rifanno alla tradizione nordica, semplice e allo stesso tempo ricca di fantasie e motivi.