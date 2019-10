Sugli scaffali degli store del colosso francese dell’arredamento casa e del décor arrivano le novità per le feste: nel catalogo Maisons du Monde Natale 2019 ci sono gli alberi, gli addobbi per vestirlo (tra palline e puntali), le decorazioni da appendere con luci e tutta la biancheria, i servizi e i centrotavola per una perfetta tavola natalizia.

Insomma, tutto quello che serve per diffondere in ogni stanza della casa la magia, l’allegria e lo spirito del Natale. Con un occhio, ça va sans dire, alle tendenze colori per il Natale 2019.

Dalle proposte dal design sofisticato a quelle ispirate alla natura che piaceranno ai più piccoli, del resto, per il Natale Maisons du Monde ha pensato a tutti gli stili di arredo e a tutti i gusti.

Alberi di Natale Maisons du Monde

Gli alberi di Natale a Maisons du Monde hanno tutto un altro stile! Pur non disdegnando affatto il classico abete (tutt’altro), il brand ha pensato a soluzioni per chi ha un arredo contemporaneo e per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a questo elemento decorativo natalizio.

Ecco, allora, oggetti destrutturati, in metallo o da appendere alla parete, per non far mancare proprio in nessun ambiente l’albero di Natale.

Addobbi (palline e puntali)

Tantissime novità per palline e puntali che come sempre Maisons du Monde propone per mood e collezioni diverse: Ice Christmas, tra bianco, fiocchi di neve e colori glaciali; Natural Christmas, che si ispira alle tinte della natura; Traditional Christmas, con i soggetti classici delle feste e tanto rosso, verde e blu; Urban Christmas, in cui la tradizione lascia spazio a rosa, blu e motivi grafici.

Palline Maisons du Monde Natale 2019

Non solo palline da appendere all’albero, ma tante decorazioni particolari, dagli animali all’immancabile Babbo Natale, tra glitter e materiali inaspettati.

Ice Christmas : una palette ispirata ai ghiacci, in stile scandinavo, che mescola il bianco ad azzurri, intensi blu e sfumature argentee. La decorazione in una veste artica più moderna che mai.

: una palette ispirata ai ghiacci, in stile scandinavo, che mescola il bianco ad azzurri, intensi blu e sfumature argentee. La decorazione in una veste artica più moderna che mai. Natural Christmas : i colori, i soggetti e i materiali sono tutti ispirati alla natura, al bosco, in colori caldi e avvolgenti.

: i colori, i soggetti e i materiali sono tutti ispirati alla natura, al bosco, in colori caldi e avvolgenti. Traditional Christmas : del rosso e del verde qua e là, Babbi Natale sparsi e piccoli motivi deliziosi per il mood più amato.

: del rosso e del verde qua e là, Babbi Natale sparsi e piccoli motivi deliziosi per il mood più amato. Urban Christmas: una scossa al Natale. Largo alla modernità: il rosso e il verde lasciano il posto al rosa e al blu, i motivi diventano grafici e la decorazione non manca di brio.

I puntali per l’albero

Ogni albero ha la sua punta, per completare con un tocco sorprendente l’opera. Importante abbinarlo al resto delle decorazioni per colore e stile.

Decorazioni da appendere luci

Le luci sono un elemento immancabile tra le decorazioni natalizie per creare un ambiente accogliente, allegro, caloroso. Luci da appendere in casa, ghirlande luminose per completare l’albero, oggetti sparsi sui mobili per creare angoli tematici originali: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Biancheria, servizi e centrotavola

Momenti salienti delle festività sono la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre, quando tutti i parenti e gli amici si riuniscono intorno alla tavola per mangiare leccornie e stare insieme in allegria. Apparecchiare con piatti natalizi, centrotavola, servizi dai bagliori preziosi creerà subito un’atmosfera speciale. Importante, però, scegliere uno stile e mantenerlo per tutti gli elementi, senza mai esagerare.

Biancheria Maisons du Monde Natale 2019

La biancheria per la tavola di Natale di Maisons du Monde esce fuori dagli schemi, con runner preziosi, tovagliette, magari da posizionare come segnaposti sotto ai piatti sopra una tovaglia a tinta unita, e tantissimi tipo di tovaglioli di carta dal design colorato ma anche eleganti, sempre utili quando si è in molti.

Piatti e stoviglie per la tavola di Natale

Si ispira all’Art Deco e si riveste d’oro la tavola delle feste di Maisons du Monde grazie a piatti, bicchieri e posate dai bagliori preziosi. L’alternativa informale? I colori del Natale Urban del brand, tra rosa e blu.

Centrotavola natalizi

Parole decorative per una tavola moderna, un candeliere di metallo per quella elegante e sofisticata, una ghirlanda per la classica ispirata alla natura. Le idee per i centrotavola di Natale sono tante e possono essere declinate con originalità e fantasia.