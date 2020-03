Fondi di caffè: 10 modi di riutilizzo

Se siete abituati a gettare i fondi di caffè dopo l’utilizzo, vi faremo ricredere con i nostri consigli: grazie ai tanti modi di riutilizzo, non possono essere considerati uno scarto, ma un vero e proprio alleato smart in casa.

Il caffè, del resto, è una presenza costante nelle case di tutti gli italiani. Nel mondo, ogni anno, una persona in media consuma circa 4,5 kg di caffè. Naturalmente le differenze possono essere molto accentuate. Basti pensare che si va dai quasi 12 kg dei finlandesi ai 2,5 del Portogallo. In Italia, il consumo pro-capite non è come quello in Finlandia ma comunque superiore alla media, sui 6 kg a persona ogni anno.

La materia prima, dunque, non manca. Riutilizzare i fondi di caffè, poi, può rientrare nel circolo virtuoso del riciclo, per cui non gettare e riusare diventa un gesto anche di attenzione green. Per esempio, è possibile scegliere modi di riciclare i grani di caffè usati coinvolgendo i più piccoli e educandoli nell’ottica dell’eco-sostenibilità.

In molti, oggi, scelgono le macchine per il caffè con capsule. Tuttavia è possibile, tra le capsule, optare per quelle riciclabili, da aprire per separare l’alluminio dal caffè (anche se diverse proposte sul mercato, le migliori, sono eco e prevedono di buttare l’intera capsula nell’organico).

Il riciclo dei fondi di caffè è utile per casa, per il giardino e persino per i trattamenti beauty fai da te. Leggete qui.

10 modi di riutilizzare i fondi di caffè