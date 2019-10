Macchine da caffè: le migliori

Le macchine da caffè sono un elettrodomestico molto utile in casa, tra i più acquistati. Oggi è possibile bere un caffè, un espresso con la crema in superficie come al bar o gustare un ottimo ginseng o american coffee comodamente a casa vostra.

Tradizione e innovazione vanno sempre di pari passo nelle macchine da caffè, per preservare il gusto inconfondibile con le nuove tecnologie.

Le macchinette da caffè si differenziano in base ai tipi di capsule o cialde che si utilizzano. Solitamente le caratteristiche di base sono identiche, cambia solo il supporto nel quale inserire caffè. Ogni brand sceglie una forma e dimensione, in modo che le capsule/cialde da acquistare siano sempre le proprie.

Alcuni marchi hanno reso possibile acquistare capsule compatibili, anch’esse, come le macchinette, disponibili su Amazon a prezzi concorrenziali. Infatti DireDonna vi illustrerà alcuni dei modelli più cliccati e più performanti, tra quelli in vendita sulla piattaforma commerciale.

Le migliori macchine da caffè su Amazon

Nespresso Krups XN760B Citiz & Milk

Il brand più acquistato negli ultimi anni è Nespresso. Questo modello è il più consigliato per chi ama la schiuma al latte e il cappuccino. La funzione Flow Stop permette lo spegnimento automatico. Il ripiano è regolabile in altezza a seconda della tazza o del bicchiere da usare.

Pro : uno dei migliori schiumalatte

: uno dei migliori schiumalatte Contro: la macchina vibra durante l’erogazione

Prezzo consigliato: 240,90 euro

Acquista ora

Nescafé Dolce Gusto Stelia EDG636.S

Il suo elegante design, ispirato ad una goccia di caffè, la rende differente dalle altre macchine. Realizza caffè e bevande Nescafé. Il suo serbatoio è da 1 litro e si avvale della tecnologia touch. Le recensioni Amazon sono tutte positive.

Pro : capsule compatibili di altri brand

: capsule compatibili di altri brand Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 149,00 euro

Acquista ora

De’Longhi moka elettrica EMKM4.B Alicia

Questa macchinetta elettrica simula il funzionamento della caffettiera tradizionale. I due modelli di moka che vi presentiamo sono entrambi De’Longhi, questo più basilare, il successivo con più funzioni. La sua capacità varia dalle 2 alle 4 tazze.

Pro : base indipendente con caffettiera senza fili

: base indipendente con caffettiera senza fili Contro: è un modello inferiore rispetto al successivo

Prezzo consigliato: 60,00 euro

Acquista ora

De’Longhi moka elettrica EMKP63.B Alicia

Come il modello precedente, anche questa macchina per caffè funziona come una caffettiera tradizionale ma con resistenza elettrica. La sua capacità varia dalle 3 alle 6 tazze, i suoi controlli sono digitali. Tra le sue funzioni ci sono Aroma e quella per l’orzo.

Pro : ha la funzione “mantenimento in caldo”

: ha la funzione “mantenimento in caldo” Contro: il bricco è delicato secondo le recensioni Amazon, da maneggiare con cura

Prezzo consigliato: 90,00 euro

Acquista ora

Philips HD8652/51

Questo modello ha le nuove macine in ceramica, che assicurano una macinatura uniforme. Si possono regolare la lunghezza del caffè, due intensità di aroma e cinque impostazioni di macinatura. Questo modello ha il sistema Easy Cappuccino con una caraffa per il latte esterna rimovibile. Macina i chicchi e permette di avere dunque una materia prima sempre fragrante, non funziona dunque a capsule o cialde.

Pro : funzioni per diversi tipi di bevanda

: funzioni per diversi tipi di bevanda Contro: elevato consumo d’acqua

Prezzo consigliato: 499,99 euro

Acquista ora

Saeco PicoBaristo SM5460/10

Vi vogliamo proporre anche il modello più costoso sul mercato, che vi permetterà di avere un vero e proprio bar a casa, grazie a questa macchina professionale Saeco. Si possono avere ben dieci bevande differenti, tra le quali caffè americano e espresso macchiato. Fornito del nuovo filtro acqua clean, che permette all’acqua di essere sempre limpida e evita il calcare.

Pro : ottimale anche per tè e tisane

: ottimale anche per tè e tisane Contro: la più costosa sul mercato

Prezzo consigliato: 799,99 euro

Acquista ora

Lavazza a Modo Mio Tiny

Arriviamo in casa Lavazza con la sua macchina a capsule più famosa, A Modo Mio. Questa vantaggiosa offerta Amazon include ben 65 capsule Qualità Rossa. I suoi componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, impiega solo 25 secondi per erogare il caffè e ve la proponiamo come il miglior rapporto qualità-prezzo.

Pro : capsule in omaggio, modello top di gamma

: capsule in omaggio, modello top di gamma Contro: bisogna rimuovere manualmente le capsule

Prezzo consigliato: 94,99 euro

Acquista ora

La nostra scelta: qualità, convenienza e praticità sono i tre criteri che ci hanno spinto a scegliere Lavazza a Modo Mio Tiny come la migliore della nostra lista.