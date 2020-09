Si fa presto a dire giacca a quadri: per questo must have dell’autunno (quest’anno è davvero una tendenza imprescindibile) esistono tante declinazioni diverse e tantissimi modi di indossarla.

Il modello, naturalmente, influenza molto lo stile, sebbene non siano rari i “crossover”. Come abbiamo imparato dalle influencer, infatti, sotto un tailleur si possono portare le sneakers o, viceversa, un paio di décolleté possono completare un look in tuta da ginnastica.

Tra le giacche dell’autunno non mancano morbidi blazer, doppiopetto strutturati e la simpatica versione di giacca-camicia da boscaiolo, che ricorda alle nostalgiche il grunge anni Novanta.

Ce n’è, insomma, per tutti i gusti e per tutte le occasioni. La giacca a quadri è un’alleata nei look da ufficio, da abbinare a gonne, abiti e pantaloni, ma si porta benissimo anche nel tempo libero, specialmente grazie a outfit originali o dal tocco casual.

Per quanto riguarda i colori, i trend sono molto chiari e possono essere raggruppati in tre grandi proposte: quelle dai colori dell’autunno, tra beige, marroni e grigi, quelle in bianco e nero, intramontabile evergreen, e quelle che portano al look una scossa con colori accesi, su tutti il rosso.

Giacca a quadri: 7 modi di indossarla

Che abbiate già nel vostro guardaroba autunnale il modello giusto, o che dobbiate correre ai ripari con lo shopping di stagione, la nostra redazione ha pensato per voi 7 modi di indossare la giacca a quadri con stile e senza “scivoloni”.

Con pantaloni flare

I pantaloni flare, a zampa, sono tra i modelli più trendy di stagione. Grazie alla camicia-giacca di flanella, i pantaloni in velluto danno vita a un look molto country, che abbiamo scelto di declinare in colori neutri per non… spaventare la fauna!

Tailleur

La giacca a quadri, se parte di un tailleur con gonna o pantalone, dà vita a un completo che è uno dei look fondamentali in un guardaroba capsula. La nostra proposta è un originale mix di elementi eleganti e sportivi, per uscire dagli schemi.

Spezzato

La giacca a quadri aiuta il completo spezzato a guadagnare in personalità grazie alla sua fantasia. Volete osare? Potete puntare su un top trasparente, da abbinare con pantaloni a vita alta e scarpe con un serio e solido tacco medio squadrato, per non esagerare.

Casual

Sicuramente il look più amato in redazione per indossare la giacca a quadri è quello che prevede di indossare i jeans insieme a una t-shirt con scritta. Dalle scarpe dipende molto lo stile dell’outfit: mocassino, sneakers o décolleté, a voi la scelta.

Pantaloni di pelle

Pelle, latex e pvc sono una dichiarazione di intenti, per una donna che vuole essere sexy e powerful al tempo stesso. La giacca a quadri con i pantaloni di pelle regala un tocco più sofisticato a un look che altrimenti potrebbe apparire troppo aggressivo.

Mini gonna

Poco più corta della mini gonna (o degli short), la giacca a quadri diventa quasi un soprabito, perfetto per chi vuole dare all’outfit un tocco di equilibrio chic.

Pantaloni crop

I pantaloni ampi sono molto amati, perché stanno bene a tutte. Con camicia bianca, giacca a quadri e stivaletti con lacci nasce un look pieno di stile, facile da copiare e da indossare.