Giacca bianca: abbinamenti classici e di tendenza

Mille e uno gli abbinamenti della giacca bianca: star e celebrities, nostrane e d’oltreoceano, ci insegnano come creare outfit classici e di tendenza, adatti al red carpet come all’abbigliamento di tutti i giorni.

Non solo la giacca nera, infatti, è un indispensabile del guardaroba con cui dar vota a look sempre diversi.

Qualche tip di moda dalla redazione? Ecco come attrici, modelle e influencer ci insegnano ad abbinare la giacca bianca.

La giacca bianca di Meghan Markle

Meghan Markle ha abbinato una giacca bianca di ME+EM in stile safari realizzata in bouclé strutturato e finiture in raso di cotone con un paio di pantaloni neri e una t-shirt bianca. Deliziosa la borsa bianca del brand londinese Rejina Pyo di ispirazione giapponese realizzata in tessuto di cotone color avorio e rifinita con una maniglia a cravatta . Ai piedi, décolleté a punta di Jennifer Chamandi di pelle beige e nera con sottile cinturino con fibbia.

La giacca bianca di Olivia Palermo

In black and white anche l’outfit di Olivia Palermo. L’it girl newyorchese ha indossato una giacca bianca con un abito e ankle boot neri in occasione della sfilata Alberta Ferretti a Milano.

Gigi Hadid in doppiopetto bianco

Doppiopetto dal taglio sartoriale e spalle oversize per Gigi Hadid, che per le strade di New York ha sfoggiato un look casual tutto da copiare, con ciclisti neri, t-shirt colorata e sneakers candidissime.

Kendall Jenner in total white

Tailleur super trendy bianchissimo per Kendall Jenner, che la modella ha abbinato a stivaletti a punta arancioni, unica nota di calore del suo outfit.

L’outfit di Sarah Jessica Parker

Regina di stile, Sarah Jessica Parker qualche anno fa ha sfoggiato un look tutto da copiare: un minidress in stampa animalier bianco e nero con blazer dal taglio sartoriale. Anche per lei è con gli accessori che si regala un accento inatteso.

Il look di Emma Watson

Ancorché giovanissima, Emma Watson alla première di Harry Potter e i doni della morte, nel 2011, aveva scelto di abbinare il suo abito grigio perla di Oscar de la Renta con una giacca bianca attillatissima senza revers e a un bottone unico: red carpet da 10 e lode.

Come abbina il blazer bianco Eleonora Carisi

Look a tutto glam quello di Eleonora Carisi alla sfilata Tod’s a Milano: alla giacca maschile oversize ha abbinato una camicia bianca e un paio di pantaloni di pelle color nocciola.

Giacca bianca: l’abbinamento coi jeans

La modella Maartje Verhoef alla sfilata di Alberta Ferretti ha dato scelto un abbinamento casual facile e divertente, con i jeans con volants mixati a una maglia bianca e un blazer dal taglio classico. A completare, anfibi neri.

Lili Reinhart in tailleur bianco

Lili Reinhart ha indossato un completo bianco di raso lucido con un crop top bianco, abbinato a una minaudiere e sandali neri: semplice ed efficace sul red carpet come per una cerimonia.

Come abbina la giacca bianca Valentina Ferragni

In occasione della sfilata di Tommy Hilfiger a Londra, Valentina Ferragni ha osato con giacca bianca, shorts di pelle nera e top griffato dal brand ospite, con ankle boot rossi.